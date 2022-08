Schüler probieren Einsatzkleidung der Feuerwehr an

Life und in Farbe durften die Kinder der Ferienbetreuung der St.-Agatha-Schule in den vergangenen Tagen die Feuerwehr des Löschzugs Everswinkel/Alverskirchen erleben. Sie konnten die Einsatzfahrzeuge unter die Lupe nehmen und genossen mit den Strahlrohr eine Abkühlung.

Die Kinder, die an der Ferienbetreuung der St.-Agatha-Schule in Alverskirchen teilgenommen haben, sind jüngst bei der Feuerwehr Everswinkel/ Löschzug Alverskirchen aufgeschlagen. Insgesamt, so Sabrina Kerkhoff, erste Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule, seien 21 Mädchen und Jungen, darunter auch einige Erstklässler, die am 11. August eingeschult wurden, dabei gewesen.

Die Feuerwehrmänner Sebastian Kerkhoff und Mark Hansel zeigten den Schülerinnen und Schülern in zwei Gruppen die Feuerwache. „Die Kinder durften die Einsatzkleidung anziehen und waren erstaunt, wie schwer doch die Atemschutzausrüstung ist. Die Kinder schauten sich mit großem Interesse die Einsatzfahrzeuge an und hörten gespannt zu“, berichtet Sabrina Kerkhoff.

Das Highlight zum Schluss bei 30 Grad im Schatten: Die Kinder probierten Wasserspiele mit dem Strahlrohr aus. Das sorgte im richtigen Moment für eine ordentliche Abkühlung.