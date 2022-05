Schutzausrüstung nach Kiew

In der Ukraine helfen Bürger dem Katastrophenschutz. Schutzkleidung ist da wichtig, und einiges an Jacken, Hosen, Handschuhen und Helmen kommt aus Everswinkel nach Kiew.

Schutzkleidung für Helfer in Kiew: Frank Sölken, Iana Lytvynenko und Andreas Enseling (v.l.) im Gerätehaus in Everswinkel.

Die Gemeinde Everswinkel ermöglicht es dem Löschzug, ausgemusterte Kleidung abzugeben. Wie fand man eine geeignete Verwendung und wie sollte die Ausstattung wohin kommen? Andreas Enseling, stellvertretender Löschzugführer in Everswinkel, fragte in Angelmodde an, dort wohnt Frank Sölken, selbst Berufsfeuerwehrmann und im Löschzug Angelmodde aktiv. Der fragte eine Ukrainerin, Iana Lytvynenko, seit April in Münster. Nun geht die Lieferung nach Kiew zu ihren Freunden einer Kirchengemeinde. Evakuieren, vorübergehende Unterkünfte geben, Bedürftigen Lebensmittel geben, das tun sie seit Wochen. „Sie arbeiten mit dem Staatlichen Katastrophenschutz der Ukraine. Sie haben Erste-Hilfe-Kurse absolviert und gelernt, wie man Menschen aus zerbombten Häusern rettet. Außerdem gibt‘s Feuerwehrleute im Katastrophenschutz.“

Derzeit ist die Ausrüstung in Polen an der Grenze; über Lemberg geht‘s nach Kiew. Lytvynenko erfuhr vom Team über die Arbeit der Helfer auch: „Sie bringen nicht nur Werkzeug zum Reparieren von Gebäuden, sondern kaufen auch Material und beteiligen sich persönlich an der Arbeit. Das machen sie auf freiwilliger Basis, ohne Versicherung und Regierungsgarantien über Rehabilitation im Fall einer Verletzung. Daher ist Schutzkleidung besonders wichtig für sie.“ Aus Elmshorn in Schleswig-Holstein ging eine ausgediente Drehleiter nach Lemberg.