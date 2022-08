Schweigen kann er nicht

„Ich habe es sofort gespürt. Hier sitzt die Crème de la Crème der deutschen Kabarett-Zuschauer. Die geistig-moralische Elite Deutschlands. Sie haben sich privilegiert“, säuselt Christoph Sieber auf der Kulturwiesenbühne, um gleich darauf diese Schmeichelei wieder zurückzunehmen. „Glauben Sie ja nicht, dass das die Wahrheit ist. Ich wollte nur gute Stimmung machen. Habe aber mal so richtig Bock zu scheitern heute Abend. So‘n richtiger Scheißabend für Sie“, erklärt der bekannte ZDF-Kabarettist und „Mitternachtsspitzen“-Gastgeber seiner Zuhörerschaft und fügt an, das Scheitern werde unterschätzt. Jeder wolle doch Scheiternde sehen. Doch das, was Sieber in den kommenden zwei Stunden abliefert, ist alles andere als das. Es wird ein ziemlich humoriger Abend, an dem viel gelacht wird. Sehr viel.

„Mensch bleiben“, so lautet das Motto. Sieber rechnet scharfzüngig mit dem aktuellen Zeitgeschehen ab. Es gibt Gedichte, und ab und an greift er auch zur Gitarre. Zuerst aber ist die derzeitige Arbeit von FDP und SPD dran. „Das Komatöse siegt. Schläfert mich bitte wieder ein“, stöhnt Sieber. Robert Habeck hingegen bezeichnet er als neuen Helden. Die CSU wolle jetzt auch Grün werden. „Dann gibt es Mate-Tee beim Oktoberfest-Anstich“, grinst der 52-Jährige breit. Es seien Zeiten der Veränderung. „Früher war Freitag Wochenende, der Samstag war für den Beischlaf reserviert und am Dienstag musste der Gelbe Sack raus“, blickt er zurück. Die Meinung vieler sei meist gepaart mit Ahnungslosigkeit. Aber der Zweifel wahnsinnig wichtig für die Demokratie. Die Wurzel des Denkens.

„Das ist intelligentes Leben.“

Dann philosophiert Sieber über die Frage: „Künstliche Intelligenz oder menschliche Dummheit, was setzt sich durch?“. Er witzelt über „intelligente Abdunklungssysteme, früher Rollladen genannt“. Auch macht er sich über Heizungen lustig, die im Internet surfen. „Da müssen ganze Pornos umgeschrieben werden“, scherzt er. Kühlschränke, die selbstständig Harzer Roller nachbestellen, obwohl den schon seit Monaten niemand mehr essen will, hält Sieber ebenfalls für völlig überflüssig. So wie intelligente Schränke, die helfen, die Socken zu finden. „Das ist aber intelligentes Leben“, betont Sieber lachend und ergänzt, Facebook würde heute Wahlen entscheiden.

„Wichtig ist, dass man ein Feindbild hat und das ist derzeit der Russe“, weiß der scharfsinnige Beobachter und fügt an: Wenn Putin noch am Klopapier mitverdiene, dann stelle er das „Kacken“ ein. Ein Horrorszenario sei für ihn zudem, wenn man mit 50 mit seinen Eltern ein Helene-Fischer-Konzert besuche. „Andrea Berg, ja, das hätte ich noch verstanden“, sagt‘s und verabschiedet sich in die Pause.

Ein echtes Fachpublikum

Nach der Unterbrechung lobt er sein Publikum: „Ich habe über Euch nachgedacht. Ich bin zufrieden. Ihr seid ein Fachpublikum – Profis.“ Die Angesprochenen freuen sich und Sieber legt wieder los. Diesmal ist es die Bibel, der er eine Bewertung gibt. „Der Hauptdarsteller kommt spät ins Bild und stirbt früh.“ Auch die berühmten Sehenswürdigkeiten Europas sind ein Thema. Der Eiffelturm etwa. Langes Anstehen beim Fahrstuhl und dann sehe man ihn nicht mehr. Die Kathedrale in Barcelona sei nicht mehr zeitgemäß und der Schiefe Turm von Pisa habe ihn auch nicht umgehauen. „Das ist nicht mehr der ,heiße Scheiß‘, Leute“, ruft der Kabarettist in die Menge. Zum Schluss gibt es noch einen gut gemeinten Tipp vom Lebenskünstler: „Ziehe immer frische Unterhosen an. Falls Du ins Krankenhaus kommst.“

Sieber studierte Pantomime, doch schweigen, das kann er nicht. Sieber liefert ein Feuerwerk an politischen Spitzen, bitterbösen Texten und bissigem Spott. Bei manch einem Gag bleibt manchem Zuschauer allerdings das Lachen im Halse stecken. Ein toller Abend mit einem brillanten Großmeister des Polit-Kabaretts.