Selbstbewusster und stärker

Die DJK Rot-Weiß Alverskirchen setzt sich nun immer mehr gegen die Gewalt an Kindern und Jugendlichen ein, wie der Verein mitteilt. Neben der Aufklärung zum Thema sexualisierter Gewalt und Präventionsmaßnahmen in den einzelnen Mannschaften und Sportgruppen des Vereins fand nun der Präventionstag gegen sexualisierte Gewalt statt.

„Der Sportverein möchte Tätern keine Chance geben“, betont die DJK Rot-Weiß in einer Pressemeldung, und daher war es für 71 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren aus Alverskirchen und Umgebung möglich, an drei verschiedenen Workshops teilzunehmen. Diese Angebote wurden von drei Gewaltpräventionspädagogen des Bundesverbandes Gewaltprävention „Selbstbewusst & Stark“ vorbereitet und durchgeführt. Mitglieder wurden hierbei durch den Alverskirchener Sportverein wie auch durch den SC DJK Everswinkel finanziell unterstützt.

Workshop „Sexualisierte Gewalt – Mein Körper gehört mir“

Bei dem Workshop „Sexualisierte Gewalt – Mein Körper gehört mir“ wurden vor allem Fakten erklärt, wie die beiden Kinderschutzfachkräfte des Sportvereins, Katharina Deipenwisch und Judith Scheffer, mitteilen. Jedes vierte bis sechste Mädchen und jeder achte bis zwölfte Junge sei mindestens einmal im Leben von sexualisierter Gewalt betroffen. Bei 25 000 Fällen, die zur Anzeige gekommen seien, blieben aber auch eine Million unentdeckt, hieß es. „Umso wichtiger ist es, den Kindern und Jugendlichen klarzumachen, sich Hilfe zu holen.“ Die jüngeren Kinder haben hier auch ein Lied eingeübt: „Fühl ich ein Igitt, dann mach ich das nicht mit. Darum sage ich Nein.“

Kindgerecht lernten die jungen Teilnehmer, wie sie sich selbst schützen und aus einer unangenehmen Situation befreien können. Foto: DJK Rot-Weiß

In einem weiteren Workshop standen Mobbing und Cybermobbing im Vordergrund. Dabei wurden verschiedene Übungen durchgeführt, in denen die Kinder lernen sollten, was genau Mobbing bedeutet, wo Mobbing vorkommt und wie man es vermeiden kann. Der dritte Workshop war für die meisten Kinder und Jugendliche der interessanteste: Selbstverteidigung und Selbstsicherheitstraining standen hier als praktische Inhalte auf dem Plan. Zunächst wurde das richtige Fallen gelernt, bevor einfache Kniffe und geschickte Verteidigung dabei halfen, sich selbst zu schützen. Die Kinder und Jugendlichen hatten dabei großen Spaß und haben Einiges gelernt. „Praktische Sachen hatten wir noch nicht, dadurch lernt man, wie man sich in den Situationen retten kann“, sagte etwa ein Kind. „Die Selbstverteidigung in der Turnhalle hat mir am besten gefallen“, meinte ein anderes Kind.

Selbstverteidigungsfibel

Nachdem die Kinder an allen drei Workshops teilgenommen hatten, haben sie dankend eine Teilnahmeurkunde und eine Selbstverteidigungsfibel entgegengenommen. „Die Kinder gingen am Ende des Präventionstages selbstbewusst und stark nach Hause“, freuen sich Katharina Deipenwisch und Judith Scheffer. Die DJK Rot-Weiß Alverskirchen möchte den Präventionstag künftig regelmäßig alle zwei bis drei Jahre anbieten.