Sensible Daten sicher entsorgen

Damit Bürger nicht mehr benötigte Dokumente wie etwa Kontoauszüge, Versicherungspolicen, Rechnungen und mehr datenschutzkonform und geheimniswahrend abgeben können, führt die Gemeinde Everswinkel in Zusammenarbeit mit der Firma Reiling MS-Recycling am Samstag, 11. Februar, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr auf dem Magnusplatz vor dem Rathaus eine Sonderaktion zur Annahme von Akten und sensiblen Daten in Papierform durch.