Shopping-Tour und gute Laune

Das Wetter spielt mit und auch das Angebot lässt nicht viel zu wünschen übrig. Der diesjährige Mond(sch)weinbummel ist ein voller Erfolg. 16 Geschäfte halten ihre Türen offen und laden zum Bummeln und Stöbern ein. Gemäß Tradition gilt auch an diesem Abend: Die Eintrittskarte für das besondere Event auf Initiative der Interessengemeinschaft Selbstständiger Everswinkel ( IGSE) ist, wie in den Jahren zuvor auch, das kleine Probiergläschen, die mittlerweile schon Kultstatus besitzen und dessen Design auch diesmal erneut von Hugo Schroeter entworfen wurde. Wer am Freitagabend so ein Sammlerstück dabei hat, bekommt in den teilnehmenden Geschäften einen erlesenen Wein serviert. Und dieses Angebot nehmen die Besucher und Besucherinnen nur allzu gerne an.

„ »Eine tolle Alternative. Sonst wird für die Kleinen ja nicht viel geboten.« “ Steffi Meierhoff

Schnell füllt sich am Freitagabend die Innenstadt. Die Straßen sind voll. Sehr viele Menschen tummeln sich den Geschäften. Diesmal gibt es sogar auch etwas für die Kleinen. Vor dem Landkaufhaus ist eine Hüpfburg aufgebaut, die natürlich alle Kinder anzieht. Die Giraffe wackelt ob der vielen Kinder ganz schön arg. Die sechsjährige Fiona und der zweijährige Felix hüpfen etwa, was das Zeug hält. „Eine tolle Alternative. Sonst wird für die Kleinen ja nicht viel geboten“, freut Mutter Steffi Meierhoff sich über das Angebot.

Die Innenstadt ist belebt, das ist klar. Viele Händler haben mit Blick auf Halloween ihre Geschäfte mit dementsprechenden Dekorationen versehen. Wie etwa Eikel, Gebäudereinigung Klarsicht, das Optikgeschäft Augen-Blick Niermann, Schuhladen Perdun, der Vitus-Grill, Kleiner Hofladen, der Verkehrsverein Everswinkel, Veiti‘s Currywurst sowie Schreib- und Spielwaren Föllen.

Bei Letzterem gibt es an diesem Abend noch etwas ganz Besonderes. Julia Föllen hat gleich drei Autoren aus der Region zu Gast, die aus ihren Büchern lesen. Und diese Events sind allesamt gut besucht.

Den Auftakt macht Jens Hagemann, der Passagen aus seinem Kinderbuch „Wie die Mäuse den Mond eroberten“, vorliest. „Soo schön“, schwärmt Besucherin Nathalie Hubert. Mehr als 30 Zuhörer sind gekommen, um draußen vor dem Geschäft den Auszügen aus dem Kinderbuch, das von Christine Brox sehr liebevoll illustriert wurde, zu lauschen.

„ »Allein bei uns wurden mehr als 400 Gläser verkauft.« “ Stefan Batkowski

Auch die Autorinnen Madeleine Smykalla aus Sendenhorsterin und die Everswinkelerin Claudia Schirdewan haben ihre Werke im Gepäck und geben literarische Kostproben aus eben jenen.

Ralf Kröger, Christoph Hölzle und Melissa Schmid sind bereits zum vierten Mal gemeinsam unterwegs, wenn der Mond(sch)weinbummel ruft. Natürlich hat das Trio die Gläser mit dabei, die sie sich soeben von Antonia Fröse bei Optik Niermann mit Weißwein befüllen lassen. „Eine tolle Veranstaltung“, finden die Everswinkeler. Auch beim Verkehrsverein ist jede Menge los. Hier schenken der Vorsitzende Dieter Ostrop und sein Vorgänger, Ehrenvorsitzender Fred Heinemann ebenfalls Weißwein aus. Sehr zur Freude von einigen Mitgliedern der Möhnen-Altersehrenabteilung, die gut gelaunt den edlen Tropfen genießen. Gaby Fiebig, Petra und Georg Eickhoff sowie Thomas und Conny Schneider, allesamt Sänger und Sängerinnen des Projektchors vom örtlichen MGV haben sich bei Klarsicht versammelt. Hier ist es Inhaber Stefan Batkowski, der die Gläser füllt. „Allein bei uns wurden mehr als 400 Gläser verkauft“, zeigt der Vorsitzende der IGSE sich zufrieden mit der guten Resonanz. Auf dem Magnusplatz steht, und auch das hat Tradition, unter anderem auch Heinz Schütz. Sein Stand gehört zu den meist frequentierten an diesem Abend. Kein Wunder, der Winzer ist ein echtes Original. Mit seinen flotten Sprüchen ist der Moselwinzer in der Vitus-Gemeinde bekannt und beliebt zugleich. „Die Weine sind mega“, bemerkt eine Besucherin begeistert vom Geschmack. Das kann man wohl ohne zu übertreiben von der ganzen Veranstaltung behaupten. Alles in allem ist der Mond(sch)weinbummel wieder einmal ein voller Erfolg.