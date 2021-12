Sicherheitsgewinn in neuem Rot

Die Freiwillige Feuerwehr in Everswinkel und Alverskirchen kann einen Zugewinn in Sachen Sicherheit und Einsatzqualität verbuchen. Gleich drei neue Fahrzeuge bereichern den Fuhrpark der beiden Löschzüge. Nach zwei Mannschaftstransportfahrzeugen ist nun noch ein neuer Einsatzleitwagen hinzugekommen. Die Feuerwehr-Führung stellte die Neuerwerbungen am Dienstag vor. Die stattlichen Investitionen in die Ausstattung der Feuerwehr werden indes fortgesetzt. Die nächsten Fahrzeuge stehen schon auf der Bestellliste.

Stellten am Dienstag die neuen Fahrzeuge – in neuem Signal-Rot – für die Feuerwehr vor:

Bei Anschaffungen für eine Feuerwehr wird gerne von einer Stärkung der „Schlagkraft“ gesprochen. Eigentlich ein etwas schiefes Bild; denn bei der Freiwilligen Feuerwehr hat man es weder mit einem militärischen Verbund zu tun noch geht es um die Wucht von Faustschlägen. Treffender erscheint es, bei Anschaffungen von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen von einer Investition in eine noch höhere Einsatzqualität und Einsatzsicherheit der Wehr vor Ort zu sprechen. Und somit sind jene fast 350 000 Euro für einen neuen Einsatzleitwagen (ELW) sowie zwei Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) in diesem Jahr einmal mehr gut investiertes Geld.

Konnten die beiden MTF – einer als Ersatzbeschaffung für den Löschzug Everswinkel, einer ganz neu für den Löschzug Alverskirchen – bereits im März in Dienst gestellt werden, ist das neue ELW 1 erst kurz vor Weihnachten vom Spezial-Innenausstatter BOS-Mobile-Systeme in Haren (Ems) abgeholt worden. Am Dienstagmorgen wurde das auf einem Allrad-Mercedes-Benz-Sprinter basierende und mit modernsten Computer-Arbeitsplätzen ausgestattete Kommunikations-Fahrzeug zusammen mit den beiden MTF präsentiert.

„ »Wir machen jetzt einen Riesenschritt nach vorn mit dem Fahrzeug, das wir bekommen.« “ Alverskirchens Löschzugführer Alexander Wiesmann

Es ist eine „Geschichte mit TEO“, fasst es Feuerwehr-Pressesprecher Werner Kortenjann zusammen. Die Stadt Telgte orderte ein MTF mit, die Gemeinde Ostbevern einen ELW. Hinzu kam ein weiteres ELW für Nordwalde. „Man profitiert von der TEO-Feuerwehrgemeinschaft.“ Das bisherige Everswinkeler ELW wechselt mit einem Alter von sieben Jahren zum Löschzug Alverskirchen, um das dortige Exemplar von 2007 abzulösen, das Zugführer Alexander Wiesmann als „absolut veraltet“ beschreibt und nicht die Ausbauqualität heutiger Fahrzeuge aufweist. „Hinzu kam dann die Umstellung von analoger auf Digitaltechnik“, macht der stellvertretende Wehrführer Martin Hülsmann auf einen weiteren technischen Quantensprung und Herausforderungen für die Wehr aufmerksam. „Man hätte viel Geld in eine Umrüstung stecken müssen“, was bei dem Fahrzeug nicht mehr sinnvoll gewesen wäre, erklärt Frederick Schröder, stellvertretender Zugführer. „Wir machen jetzt einen Riesenschritt nach vorn mit dem Fahrzeug, das wir bekommen“, freut sich Wiesmann auf den Neuzugang aus Everswinkel.

Everswinkels Zugführer Markus Averbeck erklärt Bürgermeister Sebastian Seidel Einzelheiten am Einsatzleitwagen (ELW) Foto: Klaus Meyer

Am Anfang der Überlegungen fürs neue ELW in Everswinkel standen Gespräche mit der Gemeindeverwaltung und der Gedanke, „viel Geld auszugeben ohne Konzept wäre doof“, so Wiesmann. Der Blick richtete sich auf die Telgte-Everswinkel-Ostbevern-Ebene und eine Beschaffung im Verbund. „Wir haben hier ehrenamtliche Mitarbeiter, das muss man auch noch mal betonten“, und wenn die mit konstruktiven Ideen kämen, habe man auch ein offenes Ohr, so Bürgermeister Sebastian Seidel, der von häufigen Gesprächen mit der Feuerwehrleitung berichtet. „Wir steuern das dann auch in die politischen Gremien hinein. Da ziehen wir dann auch immer an einem Strang, weil wir auch wissen, was wir an unserer Freiwilligen Feuerwehr haben.“ Rund eineinhalb Jahre umfasste die Planungs- und Bauphase fürs ELW, das nun – technisch baugleich mit dem Alverskirchener, Telgter, Westbeverner und Ostbeverner Fahrzeug – völlig kompatibel ist im TEO-Verbund. Die Schulungen zu den wichtigsten Veränderungen im Fahrzeug seien laut Everswinkels Löschzugführer Markus Averbeck schon gelaufen. Online, wegen Corona.

Keine Überraschung bei einem Fuhrpark von einem Dutzend Feuerwehr-Fahrzeugen: Die Investitionen werden weitergehen. „Da muss man immer am Ball bleiben“, weiß Wiesmann. Mit einer neuen Drehleiter (800.000 Euro) und einem neuen HLF 20 für Alverskirchen (520.000 Euro) stehen über 1,3 Mio. Euro auf der Einkaufsliste. Das derzeitige Alverskirchener HLF 20 wechselt dann nach Everswinkel. „Das ist dreimal besser als das, was wir hier haben“, verdeutlicht Averbeck mit Blick auf das 28 Jahre alte Everswinkeler Fahrzeug.

Im April soll die Baubesprechung für die neue Drehleiter beginnen. Auch hier gilt der Blick TEO. „Wir werden uns an der Drehleiter Telgte orientieren, um eine gleiche Bedienbarkeit zu haben“, sagt Hülsmann. Rechtzeitige Planung und Bestellung sind bei Feuerwehrfahrzeugen von enormer Bedeutung. „Die Hersteller haben lange Wartezeiten. Wir rechnen mit zwei bis drei Jahren“, so Wiesmann. „Es ist halt nichts von der Stange“, ergänzt Seidel.