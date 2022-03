Sieben Fälle werden weiterhin verhandelt

Ursprünglich stehen in dem Prozess wegen Kindesmissbrauchs gegen einen 37-jährigen Everswinkeler insgesamt 20 Taten zur Verhandlung. Nur an sieben Taten will sich der Angeklagte im Prozess allerdings erinnern, er bestreitet aber die anderen Fälle nicht.

Das Landgericht in Münster.

Die Kinder sollen kein einziges Mal etwas gesehen haben. Ihnen wurden Kissen auf das Gesicht gehalten oder befohlen, die Augen zu schließen. Der 37-jährige Angeklagte redete sich ein, dass sie so nichts mitbekommen würden. Nichts mitbekommen davon, wie er den damals gerade fünfjährigen Sohn seiner Frau das erste Mal am Geschlechtsteil berührte. Nichts mitbekommen davon, wie er einige Jahre später auch den Oralverkehr an ihm verübte.

Taten in Nottuln und Greven

Für diese Taten, die sich fast ausschließlich in Nottuln und Greven abspielten, muss sich der Mann aus Everswinkel nun vor dem Landgericht in Münster verantworten. Es ist sein erster Gerichtsprozess. Die Ermittlungen wurden im Jahr 2020 durch eine Selbstanzeige aufgenommen. Und das, obwohl die Missbrauchstaten sich über einen Zeitraum von 2005 bis 2015 erstreckt haben sollen.

Als er 2005 das erste Mal dem geistig behinderten Sohn seiner Frau unter der Decke an dessen Geschlechtsteil fasst, wird er von dessen Mutter erwischt und aus dem Haus geworfen. Eine Anzeige, wie es scheint, folgte dem nicht. Vielmehr zog er einige Zeit später wieder bei der Familie ein.

Auch das Jugendamt des Kreises Coesfeld soll laut Berichten des Angeklagten von den Vorfällen gewusst haben, ein dementsprechendes Ermittlungsverfahren ist dem Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft beim Prozessauftakt jedoch nicht bekannt.

Nicht alle Taten lassen sich rekonstruieren

Und so zieht der damals Anfang 20 Jahre alte Mann wieder zu seiner Frau und den Kindern. Es kommt vereinzelt immer wieder zu sexuellen Übergriffen, als der eine Sohn zwölf Jahre alt ist, sogar zum Oralverkehr. Zur Verhandlung stehen 20 Taten an den beiden Söhnen, wobei der ältere der beiden mit seiner Intelligenzminderung Opfer der meisten Taten wurde.

Zunächst räumt der Angeklagte die Vorwürfe aus der Anklageschrift ein, bei der Vernehmung lassen sich jedoch nur sieben Fälle herauskristallisieren. An die anderen Taten kann der Angeklagte sich nach eigenen Aussagen nicht erinnern, möchte sie aber auch nicht bestreiten. Nur in einer Sache bleibt er klar: Die Frequenz von einigen Malen im Jahr will er nie überschritten haben.

Da sich nicht alle 20 Taten vor Gericht rekonstruieren lassen, beschließt die Kammer es bei den Vorgängen zu belassen, an die sich der 37-Jährige noch erinnern kann. Auch mit den dann verbleibenden Taten ließe sich ein gerechtes Urteil fällen. Die anwesenden Parteien mitsamt der beiden Opfer als Nebenkläger erklären sich hiermit einverstanden, zumal alle dem Hauptgeschädigten eine Aussage ersparen wollen. Der mittlerweile 22-jährige intelligenzgeminderte Stiefsohn befindet sich seit einiger Zeit wegen der Taten in Therapie und hat nach Aussage seines Nebenklage-Vertreters große Angst vor einer Konfrontation.

So wird beim nächsten Prozesstermin als einziger Zeuge ein Mitarbeiter des Jugendamtes gehört, der auch Licht ins Dunkel bezüglich einer fehlenden Anzeige seiner Kollegen bringen soll.