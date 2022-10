Sieg für Ahlmann-Heuchtkötter

Im benachbarten Telgte fand am Samstag die Fuchsjagd des Reit- und Fahrvereins Alverskirchen-Everswinkel statt. Als die 35-köpfige Reiterschar in den Telgter Pappelwald zurückkehrte, um dort das Finale der Fuchsjagd auszurichten, spiegelten die Blätter der Bäume den Glanz der Sonne wider und färbten sich in prächtiges Gold. Das war der Moment, in dem Peter Grunert, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Alverskirchen-Everswinkel, ins Schwärmen geriet: „Es herrscht hier eine so tolle Atmosphäre, dass dieses Gelände an der Ems der ideale Ort für unseren gemeinsamen Abschluss der Fuchsjagd ist.“

