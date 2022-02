Sirenen-Probealarm läuft am Samstag

Im Rahmen einer kreisweiten Aktion wird zukünftig an jedem ersten Samstag im Monat um 10.45 Uhr ein Probealarm stattfinden. In den vergangenen Jahren hat der Kreis bereits damit begonnen, Sirenen zu installieren, um die Bevölkerung auf Gefahrensituationen aufmerksam machen zu können. Auch in Everswinkel und Alverskirchen steht die Errichtung weiterer Sirenen auf dem Plan.

In allen Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf findet am Samstag (5. Februar) ein Probealarm statt. Dabei wird um 10.45 Uhr das Signal „Entwarnung“ (einminütiger Dauerton) aus allen fest installierten Sirenen ertönen.

„Die Hochwasserkatastrophe des vergangenen Sommers hat uns noch einmal vor Augen geführt, wie wichtig Sirenen zur Warnung und damit zum Schutz der Bevölkerung sind“, sagt Landrat Dr. Olaf Gericke dazu in einer Pressenotiz. „Allerdings ist die Bedeutung der einzelnen Warnsignale beim Großteil der Bevölkerung nicht mehr präsent. Das wollen wir mit dem regelmäßigen kreisweiten Probealarm ändern.“

Probealarm an jedem ersten Samstag im Monat

Der Probealarm wird an jedem ersten Samstag im Monat um 10.45 Uhr stattfinden. Zunächst wird nur „Entwarnung“ (einminütiger Dauerton) gemeldet – auch um die Bürger nicht zu beunruhigen. Bei künftigen Probealarmen wird dann auch der Warnton (einminütiger auf- und abschwellender Ton) durch den Kreis schallen. Im Kreis Warendorf erfolgt die Alarmierung der Bevölkerung über ein vierstufiges Alarmsystem aus mobilen Sirenen, stationären Sirenen, Warn-Apps sowie Radiodurchsagen. Schon in den vergangenen Jahren wurde damit begonnen, Sirenen zu installieren, um die Bevölkerung auf Gefahrensituationen aufmerksam zu machen. Derzeit gibt es im gesamten Kreis 56 stationäre und 39 mobile Sirenen, jede Kommune ist mit mindestens einer Sirene ausgestattet. So auch Everswinkel. In diesem Jahr ist hier die Errichtung von weiteren drei Sirenen in den Ortsteilen Alverskirchen und Everswinkel geplant. Eine neue Sirene ist an der Hauptstraße vorgesehen (10.000 Euro).

Schützenden Bereich aufsuchen

Ertönt das Warnsignal (einminütiger auf- und abschwellender Ton) sollte man einen schützenden Bereich, etwa ein Haus, aufsuchen, das Radio einschalten und auf die Durchsagen achten. Die Leitstelle des Kreises hat die Möglichkeit, das aktuelle Programm von Radio WAF zu unterbrechen und Durchsagen zur gegenwärtigen Gefahr und zum richtigen Verhalten abzusetzen.