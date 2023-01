So viele Mitglieder wie nie zuvor

Somit bleibt Rita Wellenkötter erste Vorsitzende. Gewählt wurden ferner ihre Stellvertreterinnen Petra Eikelmann und Diethild Aertker sowie Kassiererin Silke Webbeler, Schriftführerin Elke Sommerhage und die Beisitzerinnen Beate Lütke Holling, Heike Henning, Simone Große Mehrmann und Mechthild Roer. Hinter den Landfrauen liege ein ereignisreiches Jahr, wie Wellenkötter mit Blick auf das 75-jährige Jubiläum im Vorjahr verdeutlichte. Und auch die Mitgliederentwicklung stimmte positiv: Sie stieg von 168 auf nun 207 - so viele wie nie zuvor. Im November wurde die 200er-Schallmauer geknackt.

Für den Landfrauen-Kreisvorstand war Gaby Schulze Weppel nach Everswinkel gekommen. Sie betonte die Verlässlichkeit der heimischen Landwirtschaft, die die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln versorge. Zugleich warnte sie vor Abhängigkeiten, wie etwa im Bereich Energie oder bei Medikamenten. Sie lobte das große Engagement der Landfrauen und sah „viel Frauenpower hier vor Ort“.

Die Vorsitzende Rita Wellenkötter (r.) dankte Elke Rüping, Annette Schemmann, Marita Schlüter-Rolf und Mechthild Ahlmann für die langjährige Mitarbeit im Vorstand. Foto: Christopher Irmler

Dies bestätigte auch der Jahresrückblick, in dem Elke Sommerhage unter anderem an die Münsterland-Safari erinnerte. Bei dem abendlichen Spaziergang lernten die Teilnehmer die heimische Vogelwelt näher kennen. Höhepunkt sei zweifelsohne das Musical-Dinner anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Ortsverbandes gewesen. Auch für 2023 stehen bereits einige Aktionen im Veranstaltungskalender.

So laden die Landfrauen am 7. Februar zu einer Winterwanderung durch Everswinkel. Bei der einstündigen Führung unter Leitung von Silvia Kirschke steht das Areal rund um den Kirchturm im Fokus. Los geht es am Pfarrheim um 17 Uhr und 18.30 Uhr. Für den 2. und 9. März ist ein Ernährungsseminar „Gesunde Ernährung leicht gemacht“ geplant. Gespannt sein dürfen die Landfrauen auf den 4. August, wenn erstmals Ute Buntenkötter und Silke Webbeler zur gemeinsamen Fahrradtour einladen. Das Duo tritt die Nachfolge von Marita Schlüter-Rolf und Birgit Tertilt an, die in der Vergangenheit für die Organisation verantwortlich zeichneten. Ferner dankten die Landfrauen den langjährigen Vorstandsmitgliedern Mechthild Ahlmann und Elke Rüping (jeweils neun Jahre) sowie Mechthild Ahlmann und Marita Schlüter-Rolf (jeweils 13 Jahre) für die geleistete Arbeit.

Silke Webbeler dankte Margret Schwermann für ihren Dienst als Bezirksfrau in der Bauerschaft Erter. Foto: Christopher Irmler

Abgerundet wurde die Versammlung durch einen Vortrag von Tanja Minardo. Die Garten- und Landschaftsarchitektin referierte über Gärten im Klimawandel. „Wir haben bereits mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen.“ Dabei gab sie Tipps im Umgang mit der zunehmenden Trockenheit, stellte geeignete Pflanzen für die neuen Gegebenheiten vor und gab Hinweise, wie die Insektenvielfalt gefördert werden könne. Jede Grünfläche, jeder Garten könne dabei helfen und einen Beitrag leisten.