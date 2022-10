Solide Grundlage besser als Fördertöpfe

Bürgermeister Sebastian Seidel und CDU-Ratsfraktionschef Dirk Folker tauschten sich kürzlich mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Markus Höner aus. Dabei nahmen sie insbesondere die Themen der zukünftigen Unterbringung von Flüchtlingen und die Verbesserung der Grundausstattung der Gemeindefinanzen in den Fokus.

Zu seinem Antrittsbesuch war der CDU-Landtagsabgeordnete Markus Höner jüngst im Rathaus zu Gast. Im Mai war Höner zum neuen Abgeordneten des Wahlkreises Warendorf II gewählt worden, zu dem die Gemeinde Everswinkel seit der jüngsten Landtagswahl gehört.

Die ersten Wochen seien keineswegs von Langeweile geprägt gewesen, denn der Vellerner Christdemokrat wurde zum agrarpolitischen Sprecher seiner Fraktion gewählt, heißt es im Pressetext. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Bürgermeister Sebastian Seidel und CDU-Ratsfraktionschef Dirk Folker hätten aber andere Themen gestanden. „Das Land muss dringend mehr Plätze für Flüchtlinge schaffen, denn die ersten Kommunen haben schon wieder Sporthallen belegt“, wird Seidel im Pressetext zitiert. Dies gelte es zu vermeiden, denn insbesondere die jungen Sportler hätten sich in den vergangenen Jahren durch Corona schon sehr stark einschränken müssen. Ebenso seien Sporthallen häufig Mehrzweckhallen und neben dem Sport auch wichtig für das gesellschaftliche Leben einer Gemeinde.

Mehrzweckhallen auch wichtig für gesellschaftliches Leben

Eine Forderung, die Dirk Folker unterstrich. In Markus Höner fanden beide einen Verbündeten dafür, ihm ist die Situation aus seiner kommunalpolitischen Tätigkeit in seiner Heimatstadt Beckum bekannt: „Ich sehe das genauso. Denn was nützen tolle Hilfsprogramme für unsere Vereine, wenn die Orte für ihre Betätigung nicht zur Verfügung stehen?“

Bessere Grundausstattung der Gemeindefinanzen

Ebenso spielten bei Höners Besuch die Kommunalfinanzen eine wichtige Rolle. Seidel und Folker wünschen sich einen Wechsel von Fördertöpfen hin zu einer besseren Grundausstattung der Gemeindefinanzen. Denn Förderprogramme dürften eine solide finanzielle Grundausstattung der Gemeinden nicht ersetzen. Größere Städte könnten häufig stärker von Förderprogrammen profitierten, weil sie mit eigens dafür eingestelltem Personal besser auf diese Förderlandschaft reagieren könnten. Höner nimmt diesen Gedanken mit nach Düsseldorf.