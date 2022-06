Sonnenscheingruppe auf Waldexpedition

Projekt in der Kita St. Vitus

Welche Tiere, Pflanzen und Bäume leben im Wald? All das lernte die Sonnenscheingruppe bei ihrem Projekt mit Hannes Bellmann.

Von Mitte April bis Ende Mai beschäftigte sich die Sonnenscheingruppe der Kita St. Vitus mit dem Thema Wald. Zum Abschluss seines Freiwilligen Sozialen Jahres führte Hannes Bellmann ein Projekt mit den Kindergartenkindern seiner Gruppe durch.

Zwölf Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren begeisterten sich etwa sechs Wochen lang täglich für den Wald. Sie lernten die verschiedenen Tiere, Pflanzen und Bäume kennen. In den Turnstunden kletterten die Kinder wie Eichhörnchen in die Höhe oder krabbelten wie ein Fuchs durch seinen Fuchsbau.

Rollende Waldschule zu Besuch

Auch Martin Sievers besuchte mit der rollenden Waldschule der Kreisjägerschaft den Vitus-Kindergarten. Mit ausgestopften Tiere, Geweihen und Fellen brachte er den Kindern die Tierwelt des Waldes näher und veranschaulichte ihnen den Lebensraum Wald.

Die Kinder wurden während des Projektes zu echten Experten. Am Ende gingen die Kinder der Sonnenscheingruppe auf Expedition in den Wald. Die Spurensuche und der Bau eines Waldsofas waren tagesfüllend. Steffi Irmler und Ines Stellmacher leiteten das Projekt mit an und führten es mit zum Erfolg.