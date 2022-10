Sonnig, warm und ganz trocken

Das Amt für Grünflächen und Umweltschutz Münster musste geschädigte Bäume in Handorf im Dyckburger Wald und im Boniburgpark, im Hiltruper Waldpark, im Sternbuschpark im Geistviertel und in Roxel fällen. Die Schäden an den Bäumen waren nach sehr trockenen Frühjahren entstanden, die starken Insektenbefall zur Folge hatten.

Die Auswirkungen sind auch in der Vitus-Gemeinde zu spüren. Die Gemeinde unternahm große Anstrengungen, um zumindest junge, empfindliche Bäume und bedeutsame Blumenanlagen mit Wasser zu versorgen. Das hat geholfen, aber nicht durchgehend. Bernd Schumacher, Abteilungsleiter Tiefbau und Umwelt im Bau- und Planungsamt der Gemeinde, rechnet mit dem Verlust etlicher junger Bäume, wie er in einem Gespräch mit den WN erklärt (siehe weiteren Bericht).

„Viel zu heiß und viel zu trocken“ lautet denn auch das Fazit des Deutschen Wetterdienstes (DWD), der an der Messstation Flughafen Münster-Osnabrück in den drei Sommermonaten Juni, Juli und August an 19 Tagen 30 Grad und mehr gemessen hat – so viele wie zuletzt 1994. In diesen drei Monaten sind lediglich rund 87 Liter Regen auf den Quadratmeter gefallen – im Durchschnittssommer 2021 waren es 207 Liter, das langjährige Mittel liegt bei 216 Litern. Laut DWD hat der Sommer 2022 auch beim Sonnenschein mit bundesweit 820 Stunden einen neuen Rekord eingefahren. „Demnach ist es der sonnigste Sommer, seitdem die Sonnenscheindauer aufgezeichnet wird, also seit über 70 Jahren“, stellt DWD-Meteorologe Andreas Friedrich fest.

In ganz Europa sei es seit Beginn der Aufzeichnungen 1979 noch nie so warm gewesen, bilanziert der EU-Klimawandeldienst Copernicus mit Blick auf die eigenen Daten. Die DWD-Aufzeichnungen über Niederschläge und Temperaturen reichen sogar bis 1881 zurück. Demnach gehört der Sommer 2022 zu den vier wärmsten und sechs trockensten Sommern der vergangenen 141 Jahre. „Die Dürre ist aber nicht erst ein Problem dieses Sommers, wir haben seit vier Jahren zu trockene Böden“, macht Andreas Marx, Leiter des Deutschen Dürremonitors am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig deutlich. Umweltberater Bernd Schumacher kann da nur zustimmen und sieht die Folgen auch vor Ort. Sommer, Sonne, Sorgenfalten. „Wir dürften damit in Zeiten des Klimawandels einen bald typischen Sommer erlebt haben“, resümierte Meteorologe Uwe Kirsche in der DWD-Sommerbilanz 2021.