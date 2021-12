Soweit die Füße tragen

Wer sich auf die so genannte Walz begibt, legt für drei Jahre seinen Nachnamen ab. So auch Timo, der sein Geld seit Oktober als zünftiger Wandergeselle bei der Bäckerei Diepenbrock in Everswinkel verdient. Der 28-Jährige ist Bäcker- und Konditorgeselle und seit April diesen Jahres unterwegs. Seine Heimat ist in Elmshorn. Als Wandergeselle darf er sich jetzt drei Jahre und einen Tag innerhalb einer Bannmeile von 50 Kilometern dem Ort nicht mehr nähern.

Das ist schon eine Herausforderung, denn auf der Wanderschaft müssen die Gesellen auch finanziellen Dingen Lebewohl sagen. Sie dürfen kein Geld für Essen, Übernachtung oder das Reisen ausgeben. Handys und andere internetfähige Geräte sind ebenso tabu. Zwischendurch können aber schon E-Mails geschrieben oder abgeholt werden.

„ »Ich möchte Erfahrungen sammeln, mich persönlich weiterentwickeln und selbstständiger werden« “ Wandergeselle Timo

Timo ist fremd und freireisend und quasi noch ein Neuer. Erst seit dem Sommer ist er allein unterwegs. Vorher hatte er zur Unterstützung Exportgeselle Falk, der ihm den einen oder anderen Tipp gab, an seiner Seite. Timo ist der erste Bäcker in seiner Familie. Er habe schon früh gewusst, dass er diesen Beruf erlernen würde, sagt er. Die Arbeit mache ihm Spaß und die Arbeitszeiten, die oft als negativer Faktor aufgezählt würden, hätten ihn noch nie gestört.

„Ich habe früher gedacht, nur Gesellen aus dem Bauhandwerk wie Maurer oder Zimmerer gehen auf Wanderschaft. Dass auch für Bäcker und Metzger die Möglichkeit besteht, wusste ich nicht“, berichtet Timo weiter. Er habe sich erkundigt, sei zu Treffen gegangen und schließlich habe er sich auf das Abenteuer eingelassen. „Ich möchte Erfahrungen sammeln, mich persönlich weiterentwickeln und selbstständiger werden“, erklärt der 28-Jährige.

Sein Chef auf Zeit Diepenbrock-Inhaber Marc Mundri, kann das sehr gut nachvollziehen, denn auch er war einst als Wandergeselle unterwegs. „Man trifft so 200 Leute am Tag. Das prägt und bringt Lebenserfahrung“, so Mundri. Seit dem 1. Oktober ist Timo bei ihm beschäftigt. Marc Mundri kümmerte sich um eine Unterkunft und auch darum, dass es regelmäßig etwas zu essen gibt. Übrigens gibt es das Gerücht, dass die Wandergesellen lediglich mit Kost und Logis bezahlt werden. Das entspreche nicht der Wahrheit. Sie bekämen mindestens den Tariflohn ausgezahlt, erklärt Marc Mundri.

Im Januar geht es für den Wandergesellen Timo weiter. Dann muss er wieder selbst dafür sorgen, ohne Geld voranzukommen. Bekleidet ist er auf seiner Wanderschaft mit einer, seinem Gewerk entsprechenden Kluft. Das sind eine schwarze Cordhose und helle Pepitajacke. Er bevorzuge das „Tippeln“, also den Weg zu Fuß hinter sich zu bringen. Ab und zu wolle er aber auch trampen. „Da hat man erfahrungsgemäß rein optisch einen Vorschussvertrauensbonus“, wirft Marc Mundri ein. Die Leute hielten viel eher an.

Natürlich habe Corona etwas verändert, muss Timo zugeben. Wo man sonst in den Kneipen nach einer Unterkunft fragen konnte, waren die oftmals geschlossen und auch große Versammlungen habe es nicht gegeben.

Die Arbeit bei Diepenbrock findet Timo interessant. „Es ist ein großer Betrieb und ich lerne andere Maschinen und Produkte kennen. Doch auf Dauer ist das nichts für mich. Ich mag das Kneten“, erklärt der Bäcker und Konditor und ergänzt, er habe später vor, sich mit einer Art Backschule selbstständig zu machen.

Wenn er sich in wenigen Wochen von Everswinkel aus weiter auf Walz begibt, geht es für ihn zunächst Richtung Österreich. Das dauere etwa einen Monat, sagt Timo. Danach möchte er in die Schweiz, dann nach Dänemark und schließlich nach Schweden. So sei zumindest der Plan.- „Soweit die Füße tragen“, bemerkt Timo und lacht.