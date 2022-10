Spaß, Show und Sektchen

Everswinkel/Alverskirchen

„Ich möchte die heutige Festveranstaltung nutzen, um allen, die am erreichten Erfolg des Vereines direkt, aber auch indirekt beteiligt waren oder noch sind, meinen herzlichen Dank für das große und vorbildliche gemeinschaftliche Engagement auszusprechen“, so Landfrauen-Teamsprecherin Rita Wellenkötter. Die Ortsgruppe Everswinkel/Alverskirchen des Landfrauenverband ist seit 75 Jahren nicht nur ein fester und geschätzter Bestandteil in Everswinkel und Umgebung, sondern auch aus dem Vereinsleben und dem gesellschaftlichen Miteinander nicht wegzudenken.

Von Gabriele Grundund