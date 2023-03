Spaziergang mit viel Ortsgeschichte

Auf Einladung der Landfrauen führte sie jüngst deren Mitglieder ins Historische Viereck von Everswinkel und gab einen Überblick über die Entstehung und geschichtliche Entwicklung des Vitus-Dorfes. Am Bildstock Roberg an der Hovestraße erfuhren die Landfrauen, dass der Doppelbildstock früher im Garten der ehemaligen Vikarie gestanden hat. „Bei der Umsetzung wurden Vorder- und Rückseite vertauscht, so dass die Ölbergszene heute die Rückseite ist, erklärte Kirschke. Auf der Vorderseite befindet sich die Telgter Pietà.

In der einstündigen Führung machten die Landfrauen an vielen Denkmälern Halt, an denen man beim alltäglichen Gang durch das Dorf vorbeikommt. An der Kirche entdeckten die Teilnehmerinnen am Dachgesims die Figur der Eidechse, die auf Plattdeutsch Evversche genannt wird und einen Eber. Beide Figuren spielen auf den heutigen Ortsnamen an. Dass die Führung aufgrund der hohen Nachfrage gleich drei Mal angeboten wurde, bezeugt das große Interesse an der Ortsgeschichte. Insgesamt konnten 300 Euro an Silvia Kirschke übergeben werden, die mit diesem Betrag die Opfer des Erdbebengebietes unterstützen möchte. Silke Webbeler bedankte sich im Namen der Landfrauen bei der Ortsführerin für ihr Engagement und die vielen interessanten Geschichten rund um Everswinkel.