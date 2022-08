Spektakuläre Show begeistert alle

Jonglage, Trapezkünstlerinnen, jede Menge Zauberei und eine besondere Tiernummer – zum ersten Mal präsentierte sich der Kinder- und Jugendzirkus Alfredo bei den „Kulturwiesen“ auf dem Hof Schulze Wettendorf. Und das mit großem Erfolg. Das Publikum war begeistert. Viele Besucher und Besucherinnen hatten sich ob der großen Hitze in den hintereren Teil der Bühne verzogen, der etwas schattiger war.

Moderator Wolf Fischer zählte von Zehn runter – und dann ging sie los, die vielfältige Show. Seines Zeichens Zauberer, war es an diesem Nachmittag bei ihm natürlich die Magie, die im Mittelpunkt stand. Er zeigte den zumeist kleinen Gästen einige Kartenkünststücke und bezog bei all seinen Vorführungen das Publikum mit flotten und humorigen Sprüchen mit ein.

Robin aus den Zuschauerreihen durfte ihm gar bei einer Metallring-Nummer assistieren. „Das hast du toll gemacht. Du hast Talent“, lobte Fischer den Siebenjährigen.

Wolf Fischer präsentierte eine fesselnde Jonglage-Nummer. Foto: Marion Bulla

Weiter ging es mit Antipodistin Lena. Sie zeigte eine Fuß-Jonglage, für die sie reichlich Beifall erntete. Auf dem Rücken liegend drehte sie Metallrohre, lange Teppichrollen und balancierte Stangen mit lodernden Flammen. „Du bist echt gut zu Fuß“, scherzte Fischer, bevor die Location gewechselt wurde.

Neben der großen Bühne waren zwei Trapeze aufgestellt. Die „Sky Angels“ übernahmen: fünf junge Damen mit Mut und Körperspannung. Die Luftakrobatinnen schwangen sich in die Lüfte, ließen sich kopfüber fallen und kletterten mit einer scheinbaren Leichtigkeit in schwindelerregende Höhen – immer mit einem Lächeln im Gesicht. Auch diese Nummer sowie die folgende Tuchakrobatik wurden mit viel Applaus belohnt.

Schwert Spitze an Spitze

Anschließend zog Fischer die Zuschauer mit einer spektakulären Darbietung in den Bann. Zunächst stapelte er ein Schwert Spitze an Spitze übereinander auf einem Dolch. Dann setzte er darauf ein Tablett mit drei Gläsern und balancierte all dies mit dem Mund. Das war schon an sich beeindruckend. Doch der Entertainer setzte noch einen drauf: Er drehte sich, immer noch balancierend, mit Hilfe einer Vorrichtung um 360 Grad. Das war Körperbeherrschung und Konzentration pur. „Ich bin der einzige autorisierte Artist, der diese Nummer präsentieren darf“, bemerkte der Moderator nicht ohne Stolz. Es gab im Laufe des Nachmittags noch ganz viel Sehenswertes. In der Pause wurde zudem als Abkühlung und zur großen Freude für die Kinder der Rasensprenger angestellt.

Der münsterische Jugend- und Kinderzirkus ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der Jugendarbeit in Münster und agiert wie ein richtiger kleiner Zirkus. Allerdings mit Profis und jungen Laien.