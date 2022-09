Spielplatzaktion vor dem Jubiläum

Drei Wochen vor ihrem großen Fest haben am vergangenen Samstag die Kinder und Eltern der Kita und des Familienzentrums St. Agatha den Außenbereich auf Vordermann gebracht. 20 Familien hatten sich für die Gartenaktion angemeldet. Andre Eikelmann, Dominik Rielmann und Tobias Schulte hatten die Aktion geplant und die benötigten Materialien besorgt.

Neben den Eltern, Erzieherinnen und Kindergartenkindern packten auch die Geschwisterkinder tatkräftig mit an im Rahmen der gelungenen Gemeinschaftsaktion. Die Spielgeräte wurden repariert, der Hügel mit Sandsteinen befestigt und mit Erde und Rindenmulch aufgefüllt, Hecken und Bäume bekamen ihren Herbstschnitt und natürlich wurde Unkraut gejätet.

Rezertifizierung zum Familienzentrum

Schließlich soll alles schön sein am 16. Oktober (Sonntag). An diesem Tag feiert die Kindertageseinrichtung ihr 50-jähriges Jubiläum und die Rezertifizierung zum Familienzentrum. Die Feierlichkeit beginnt um 9.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der St. Agatha Kirche. Um 10.30 Uhr begrüßen die Kinder und das pädagogische Team die Gäste. Anschließend folgt der Tag der offenen Tür unter dem Motto „Kindergarten Gaudi“. Die Kita hofft auf passende Kleidung zum Motto: Dirndl, Lederhose und Co. sind gerne gesehen.