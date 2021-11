Spielregeln für die letzte Baulücken

Von „Filetstücken“ kann man sicherlich nicht mehr sprechen. Die sind längst vergeben und bebaut. Es geht um den Lückenschluss im Baugebiet „Königskamp III“. Und der war einer Reihenhaus-Bebauung mit fünf Elementen und einem Mehrfamilienhaus mit bis zu sechs Wohneinheiten vorbehalten. Bevor die Vermarktung dieser Flächen startet, galt es am Dienstagabend im Hauptausschuss die Spielregeln für die Vergabe festzulegen, damit sich Kaufinteressenten nun bewerben können. Ein Thema, das noch einigen Gesprächsbedarf seitens der Fraktionen offenbarte.

Mindestens zwei der fünf Reihenhäuser müssen als sozialer Wohnraum belegt werden, erklärte Kämmerin Susanne Nerkamp. Die Flurstücke sind zwischen 244 und 447 Quadratmeter große und summieren sich auf 1575 Quadratmeter. Der Kaufpreis orientiere sich mit 195 Euro pro Quadratmeter am Preisniveau im Baugebiet Königskamp. Das Mehrfamilienhaus soll als sozialer Wohnungsbau realisiert werden, wie seinerzeit von der Kommunalpolitik beschlossen. Die hatte mit 150 Euro pro Quadratmeter auch schon auf den Preis geeinigt.

„ »150 Euro haben sich überholt.« “ Jörg Edelbrock, CDU

Von dieser Einigung wollte die CDU-Fraktion jetzt allerdings abrücken. Während man die Preisempfehlung für die Reihenhaus-Grundstücke „für angemessen“ halte, sei die Vorstellung fürs Mehrfamilienhaus-Grundstück eine andere. Schließlich richte man sich mit dem Verkauf an Investoren, die die Wohnungen dann wohl weiter veräußerten, bevor diese vermietet würden. „Uns ist nicht daran gelegen, den sozialen Wohnungsbau dort zu unterbinden, aber 150 Euro haben sich überholt“, so Edelbrock. Der CDU-Vorschlag: Das Grundstück in einem Bieterverfahren bei einem Mindestpreis von 195 Euro pro Quadratmeter anzubieten.

„ »Die 150 Euro sind ja nicht vom Himmel gefallen.« “ Dr. Wilfried Hamann, SPD

Bei der SPD stieß dieser Vorschlag auf wenig Gegenliebe. Beim sozialen Wohnungsbau liege die Rendite für den Investor ohnehin schon unter dem Niveau des freien Wohnungsbaus. „Wir reden hier von Investoren. Die machen das nicht aus Menschenfreude, sondern dass es sich rechnet“, warnte Fraktionssprecher Dr. Wilfried Hamann. „Wir haben damals lange im Rat darüber diskutiert. Die 150 Euro sind ja nicht vom Himmel gefallen.“ FDP-Fraktionsführerin Kirsten Heumann bezeichnete das Bieterverfahren als „ganz charmante Lösung“, aber mit einem Startpreis von 150 Euro. „Es kann ja nicht unser Ziel sein, dass wir hinterher komplett ohne sozialen Wohnungsbau dastehen“, weil man keinen Investor finde, betonte Hamann. Das befürchtet Edelbrock indes nicht. Der soziale Wohnungsbau werde auch durch andere Stellen gefördert. „Wenn wir mit 195 Euro an den Markt gehen, bin ich davon überzeugt, dass das Grundstück verkauft wird.“ Wenn das nicht der Fall sei, wäre die CDU auch bereit, den Preis zu reduzieren.

„ »Ich sehe darin ein Projekt, das Schule machen könnte.« “ Marion Schniggendiller, Grüne

Die Grünen indes brachten noch einen gänzlich neuen Aspekt in die Diskussion. Den Preisansatz von 195 Euro im Bieterverfahren halte sie für eine gar nicht so schlechte Idee, setzte Ortssprecherin Marion Schniggendiller an, um dann eine neue Idee anzuheften: Wenn der Investor gewisse ökologische Kriterien über den ohnehin gültigen Standard hinaus verwirkliche (etwa Barrierefreiheit, vorinstallierte E-Ladesäulen, überdachte Fahrradstellplätze etc.) könnte die Gemeinde den Verkaufspreis im Gegenzug ja um 20 oder 30 Euro pro Quadratmeter reduzieren und damit einen Anreiz setzen. „Ich sehe darin ein Projekt, das Schule machen könnte“, unterstrich Schniggendiller.

Skeptische Blicke seitens des Bürgermeisters und des SPD-Fraktionsführers folgten. „Das muss nachprüfbar sein und muss Sinn ergeben“, kommentierte Bürgermeister Sebastian Seidel die möglichen ökologischen Leistungen eines Investors. Hamann gab zu bedenken, „Ansatz war der soziale Wohnungsbau, und jetzt setzen wir ein Klimapaket noch oben drauf. Ich sehe das Problem, dass wir das eine Projekt mit dem anderen zuschütten.“ Seidel griff zudem die Preisdiskussion auf. Man habe damals 150 Euro beschlossen, „das hat auch ein bisschen mit Verlässlichkeit zu tun“. Überdies: „Wenn sozialer Wohnungsbau so einfach wäre, hätten wir nicht eine Lage, wie wir sie haben.“ Letztendlich einigte sich der Ausschuss aufs Bieterverfahren mit einem Startpreis von 150 Euro.