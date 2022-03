Sponsoring für die bunte Sache

Dem Landwirtschaftlichen Ortsverein Alverskirchen wäre es nur recht, denn je mehr Quadratmeter es letztendlich werden, umso größer ist die Blumenfreude. Mit 50 Euro pro 100 Quadratmeter ist man auch bei der vierten Auflage der Aktion „Alverskirchen blüht auf“ wieder dabei. Die entsprechenden Info-Flyer sind bereits vor rund zwei Wochen an die Haushalte gegangen. „Das hat schon den ersten Boom gegeben. 38 sind schon dabei“, freut sich Silvia Leivermann vom LOV. Zusammen mit dem Vorsitzenden Christoph Gerd-Holling hofft sie auf eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte. Blühende Landschaften – in Alverskirchen gibt’s die besonders ausgeprägt seit 2019. Die Zahl der Blumenfreude, die sich an dieser optischen Freiland-Aufwertung beteiligt haben, ist von Jahr zu Jahr gewachsen. 104 Blühpaten waren es am Ende im vergangenen Jahr. „Das ist unser Ziel“, gibt Leivermann die Marschroute für die Neuauflage vor.

Das sollte zu schaffen sein, sind doch von Anfang an schon ein paar Stammgäste dabei, und auch etliche Firmen, Vereine und die Politik wollen sich diese Visitenkarte nicht entgehen lassen. Die Spendertafel des vergangenen Jahres, die Leivermann und Gerd-Holling zum Pressegespräch mitgebracht haben, zeugt mit ihrer vielfältigen Geberliste davon. Im vergangenen Jahr seien vier Nachbarschaften neu dabei gewesen, „jeder hat was gesammelt“, freut sich Gerd-Holling über diese Idee.

„ »Wir müssen ja zunächst sehen, wie viele Leute mitmachen.« “ Silvia Leivermann

Die Blüh-Zonen werden sich diesmal entlang der K3 auf drei Metern Breite vom Ortseingang West von der BTA-Blumenwiese bis zum Hof Rielmann sowie von der Zufahrt Eikelmann bis zum Hof Kreikenberg erstrecken, ferner nahe des Friedhofs, in der Bauerschaft Holling, „und im Naturschutzgebiet Dorffeld wird wieder eine Menge sein“, zum Teil auch etwas versteckter, verrät Gerd-Holling. „Wir müssen ja zunächst sehen, wie viele Leute mitmachen“, ergänzt Leivermann. Die involvierten Landwirte jedenfalls stellen ihren Boden wieder kostenlos zur Verfügung.

Zum Einsatz kommt eine Blütenmischung ähnlich der bewährten des vergangenen Jahres, die einen Blütenzauber bis in den Oktober hinein garantiert. Das Saatgut ist bereits vorangemeldet. „Dieses Jahr ist es noch relativ preisstabil“, merkt der LOV-Vorsitzende zum Einkaufspreis an. Fast 30 Blumenarten werden es sein, die ein Naturerlebnis für Mensch und Tier bieten. „Es soll für alle Insekten sein, nicht nur für die Bienen“, macht Leivermann auf die Bedeutung aufmerksam. Die Aussaat soll je nach Wetterlage Anfang bis Mitte Mai mit drei bis vier Helfern erfolgen. „Wir wollen auf einigen Flächen versuchen, zweijährige Pflanzen anzubauen“, kündigt Gerd-Holling an.

Noch in der Überlegung ist der karitative Zweck. In den vergangenen Jahren wurde der Betrag, der nach Deckung der Einkaufskosten fürs Saatgut übrig blieb, jeweils gespendet. Klar ist indes schon, dass es wieder eine Radtour entlang der Blühstreifen geben wird. Der 21. August ist dafür ausgewählt worden. Die blumige Info-Tour wird mit einem Würstchen-Grillen und Erfrischungsgetränken ausklingen.

Wer mitmachen will als Blühpate, sollte sich bis 30. April entscheiden und den entsprechenden Betrag (pro 100 Quadratmeter 50 Euro) auf das Konto des Landwirtschaftlichen Ortsvereins – Silvia Leivermann – bei der Sparkasse Münsterland Ost überweisen, Konto-IBAN: DE 86 4005 0150 0034 4508 74.