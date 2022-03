Spontane Aktion bringt 700 Euro für Ukraine

Engagieren für den aktuellen guten Zweck – das geht auch schon in ganz jungen Jahren. Bewiesen haben das jetzt vier Everswinkeler Kinder mit einer Aktion, deren Erlös in der Ukraine helfen soll.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine und die kriegerischen Auseinandersetzungen mit vielen Toten, Verletzten und Millionen Flüchtlingen beschäftigen nicht nur erwachsene Menschen. Auch in den Köpfen vieler Kinder kreisen die Gedanken um diese unvorstellbare Tragödie, wenige hunderte Kilometer entfernt. Im Hause Schulze Tertilt verfolgten am Sonntagabend auch die Sprösslinge Sophie und Julian die aktuellen Nachrichten und waren von den Bildern berührt.

Bei der zehnjährigen Sophie entstand spontan die Idee, irgendwie zu helfen – vielleicht einfach mit einem Waffel-Backen, um den Erlös dann für den guten Hilfszweck zu spenden. Ihr achtjähriger Bruder Julian war sofort angetan, und als dann am Montagnachmittag im Bereich der heimischen Zufahrt an der Westerstraße der kleine Stand mit großem Plakat aufgebaut wurde, waren auch noch die Freunde Lene Enseling und Rosalie Beuck (elf und acht Jahre) mit im Boot.

Etliche Passanten und auch Autofahrer wurden aufmerksam. Zweieinhalb Stunden lang wurden frische Waffeln angeboten. Feste Preise gab‘s nicht, jeder Besucher konnte das spenden, was er wollte. Mancher griff auch einfach so ins Portemonnaie und gaben großzügig. Am Ende stand ein stolzes Ergebnis: 700 Euro klingelten in der Kasse. Die wurden nun an die Kirchengemeinde St. Magnus-St. Agatha für die Ukraine-Hilfsaktion übergeben.