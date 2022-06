Startbereit für den Ferienspaß in Dänemark

Schon die Vorbereitung auf diese Ferienfreizeit lässt es erahnen: Das werden wunderschöne Ferien an der dänischen Ostseeküste. Das Leiterehepaar der Ferienfreizeit St. Agatha, Bernhard und Regine Lauhoff, hat ein tolles Programm zusammengestellt. Kurzfristig sind noch einige wenige Plätze frei: Eine spontane Bewerbung ist also noch möglich für die Ferienfreizeit vom 9. bis 22. Juli.

Kinder und Betreuer der Ferienfreizeit St. Agatha fanden sich zum ersten Kennenlern-Treffen in Alverskirchen zusammen. Einige wenige Plätze sind für Kurzentschlossene noch frei.

Zur Vorbereitung auf die diesjährige Ferienfreizeit St. Agatha fand am vergangenen Samstag das Kinder-Kennenlerntreffen statt. Hierfür wurden alle angemeldeten Kinder ins Pfarrheim St. Agatha eingeladen. Die Betreuer stellten sich vor, es wurden Kennenlernspiele gespielt und es stand eine Informations- und Fragerunde auf dem Programm. Zum Abschluss gab es Eiscreme mit leckeren Erdbeeren vom Hof Hennenberg.

Unvergessliche Wochen an der Küste

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Kinder wieder auf zwei unvergessliche Wochen an der dänischen Ostseeküste bei Gjerrild freuen. Für ein buntes Programm sorgen in diesem Jahr das Leiterpaar Bernhard und Regine Lauhoff sowie als Betreuer Lion Geßmann, Leonie Hegemann, Sophia Hülsmann, Alia Kemper, Janis Kemper, Paula Sander, Inga Schäpers, Jannik Steinhoff, Alex Vogt und Henri Vogt. Auf dem Programm für den Aufenthalt stehen Aktionen wie der Besuch des Freizeitparks Djurs Sommerland, das Reiten auf Islandpferden oder auch der Mottotag, welche die Vorfreude im Betreuer-Team bereits steigen lassen.

Für die Ferienfreizeit St. Agatha in diesem Jahr sind noch kurzfristig ein paar Plätze frei. Bei Interesse können sich Interessierte noch kurzfristig bei Bernhard und Regine Lauhoff,

0 25 82/94 07, melden. Treffen zur Abfahrt ist am übernächsten Samstag, 9. Juli, um 5.15 Uhr im Gewerbegebiet Kleikamp in Alverskirchen. Die Rückkehr ist den 22. Juli (Freitag) gegen 22 Uhr wieder im Gewerbegebiet Kleikamp vorgesehen.