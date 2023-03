Steigende Kosten sind ein Problem

„Wir sind bei vielen Dingen auf dem richtigen Weg. Ich habe aktuell das Gefühl, dass wieder mehr in der Abteilung passiert“, berichtete Abteilungsleiter Raphael Wierbrügge in der Mitgliederversammlung der Handball-Abteilung des SC DJK mit Blick auf die bisher pandemiefreie Saison zufrieden.

Gut 30 Handballbegeisterte waren der Einladung zur Versammlung ins Vitus-Sport-Center gefolgt. Nachdem alle Regularien geklärt waren, berichteten die Vorstandsmitglieder aus ihren Ressorts. Wierbrügge blickte auf den Senioren-Handball. Die 1. Herren-Mannschaft steht in der Münsterland-Liga derzeit sehr gut da, die 1. Damen-Mannschaft hat es in der Oberliga in die Aufstiegsrunde geschafft und die 3. Damen-Mannschaft feierte den Meistertitel in der Kreisklasse. Lediglich die 2. Damen-Mannschaft kämpft in der Verbandsliga um den Klassenerhalt.

Johannes Merhoff berichtete aus dem Jugend-Handball. Die drei älteren Mädchen-Mannschaften stehen aktuell alle im vorderen Drittel der Tabelle und spielen überkreislich. Erfreut zeigte sich Merhoff über die Entwicklung im Jungen-Bereich; in der kommenden Spielzeit soll es wieder drei Mannschaften geben. „Wir wollen dort langfristig und nachhaltig wieder etwas aufbauen“, ergänzte Wierbrügge. Bei den Jungen war der Nachwuchs in den vergangenen Jahren sehr überschaubar. Der stellvertretende Abteilungsleiter André Henning blickte auf die Aktionen neben dem Spielbetrieb. Das Pfingstcamp, der Eber-Cup und die Rundreise seien im vergangenen Jahr große Erfolge gewesen und sollten auch in diesem Kalenderjahr wieder stattfinden. Interessierte sind bei den Schiedsrichtern willkommen, wie Schiedsrichterwart Thomas Bosse betonte. Zwar hätten sich aktuell zwei Bewerberinnen für den Schiedsrichterschein angemeldet, das Soll sei aber noch lange nicht erfüllt.

Die unschönste Aufgabe des Abends hatte Stefan König, der den Haushaltsbericht vorstellen musste. Die allgemeine Preisschraube hatte nach der Pandemie auch nicht vor der Handball-Abteilung Halt gemacht. Eine Vielzahl der Ausgabeposten sei extrem gestiegen. So hätten sich unter anderem die Schiedsrichterkosten, die Verbandsabgaben und die Strafen deutlich erhöht. Auf der anderen Seite seien die Einnahmen eher rückläufig. Deshalb kam der Vorstand der Handball-Abteilung in Absprache mit dem Gesamtvorstand des SC DJK nicht um eine Beitragsanpassung herum. Kritik und Fragen gaben es dazu aus den Reihen der Versammlung nicht.

Vorstandswahlen standen in diesem Jahr bei den Handballern nicht an. Grußworte vom Gesamtvorstand überbrachten der Vereinsvorsitzende Martin Steinbach und dessen Stellvertreter Heinz Steinhoff. Sie hoben dabei die Rolle der Handball-Abteilung als „sportliches Aushängeschild des Vereins“ hervor, ließen aber auch die Finanzsituation der Abteilung nicht unkommentiert.