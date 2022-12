Sternsinger werden wieder sichtbar

Erstmalig fand in diesem Jahr bereits vor Weihnachten ein Sternsinger-Aktionstag in Everswinkel statt. Nach zwei Corona-Wintern fängt man fast bei „Null“ wieder an, heißt es aus dem Kreis des Organisationsteams. Man war gespannt, wie viele Kinder den Weg ins Pfarrheim finden. Hat sich der Sternsingerbesuch in der Grundschule gelohnt? Die Antwort lautete eindeutig: Ja!

Nach der Begrüßung auf Indonesisch und in original indonesischer Kleidung, ging es für die erschienen 25 Kinder mit Willi Weitzel auf die Reise ins diesjährige Beispielland Indonesien. Der Sternsingerfilm machte deutlich, welchen Sorgen, Ängsten, Gefahren und Nöten die Kinder tagtäglich ausgesetzt sind. Schnell wurde klar, wie wichtig der Kinderschutz ist – in Indonesien und weltweit. Die „ALIT-Stiftung“ setzt sich vielfältig zum Beispiel in Form eines Kinderschutz-Trainings dafür ein, dass Kinder lernen, gefährliche Situationen zu erkennen.

„ »Hole Dir Deine Bordkarte und komm mit auf eine Reise durch Indonesien.« “ Motto der Sternsinger-Aktionstages

Doch an diesem Tag sollte es nicht bei dem Film bleiben, denn das Motto lautete: „Hole Dir Deine Bordkarte und komm mit auf eine Reise durch Indonesien“. Der anfängliche Sturm auf die Kreativ-Insel war riesig, wie das Orga-Team berichtet. Hier konnten die Kinder Taschen bemalen, um zum einen Anfang des Jahres sichtbar zu sein, aber auch, um ihre erworbenen Schätze sicher nach Hause zu bringen.

Weiter ging es zur Wissens-Insel. Neben kniffeligen Fragen standen die landestypischen Früchte Papaya, Mango und Guava Apfel zur Kostprobe bereit. Ganz unterschiedlich waren die Geschmäcker, besonders der Guava Apfel war für viele eine kulinarische Weltreise. Auf der Musik-Insel wurde nicht nur das diesjährige Sternsingerlied „Auf dem Weg“ eingeübt, sondern die Kinder konnten auch original traditionelle indonesische Kleidung anprobieren und Gruppenfotos zur Erinnerung machen. Letztlich konnten alle auf der Kinderheim-Insel anhand von Fotos mehr über das Leben der gleichaltrigen in Indonesien erfahren. Wie verläuft der Alltag? Wird die Kleidung dort auch mit der Waschmaschine gewaschen? Tragen alle Kinder eine Schuluniform? Zum Abschluss wurden alle Kinder mit passenden Umhängen und Kronen ausgestattet.

Die kleinen und großen Könige sind am 6. Januar von 9 bis 16 Uhr und am 7. Januar von 10 bis 15 Uhr im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+23“ bringen sie in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln Spenden für Gleichaltrige in aller Welt. In diesem Jahr wird es wieder möglich sein, dass die Sternsinger den Segen und die frohe Botschaft, die sie verkünden, persönlich von Haus zu Haus überbringen. „Die Sternsinger in Everswinkel werden wieder sichtbar.“

Wer nicht am Aktionstag dabei war aber dennoch Sternsinger sein möchte, kann sich mit seinen Geschwistern oder Freunden in einer festen Sternsingergruppe anmelden. Und wer noch keine feste Gruppe hat und trotzdem mitmachen möchte, hat die Möglichkeit, sich bis zum 4. Januar per E-Mail an unter sternsinger.everswinkel@web.de anzumelden. „Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützen möchte“, heißt es vom Orga-Team. „Egal ob klein oder groß, neu oder alter Hase, evangelisch oder katholisch – sei Teil einer großen Gemeinschaft.“