Stichproben künftig fortlaufend über das ganze Jahr hinweg

Aus dem Inhalt der Biotonne stellen die Kompostwerke wertvolle Komposte her – wenn nicht zu viele Störstoffe darin gelandet sind. Niemand möchte Kunststofffetzen auf seinem Feld oder Plastik in seinem Gemüsebeet haben. Die Novelle der Bioabfallverordnung schreibt aus diesem Grund geringere Störstoffgehalte des angelieferten Materials vor, teilt die Gemeinde mit. In der Neufassung der Abfallsatzung der Gemeinde Everswinkel ist das berücksichtigt, denn verunreinigte Bioabfallanlieferungen verursachen hohe Sortier- beziehungsweise Entsorgungskosten. Das kann sich auf die Abfallgebühren auswirken.

„Damit es nicht so weit kommt, ist es besonders wichtig, Biomüll sortenrein zu sammeln“, sagt Ingo Wißmann, Abfallberater der Gemeinde. In vielen Kommunen der Kreise Warendorf und Gütersloh haben die beiden Abfallwirtschaftsgesellschaften AWG und GEG in den vergangenen Jahren bereits gemeinsam mit den Kompostwerken und den Städten und Gemeinden so genannte Biotonnen-Aktionen gestartet. Durch die neue Verordnung und deren Umsetzung in den Abfallsatzungen der beiden Kreise steigt das Interesse an diesen Aktionen stetig. „Denn wenn in einer Anlieferung der festgelegte Störstoffanteil überschritten wird, werden die Sortier- und Entsorgungskosten in Rechnung gestellt. Und das ist fast doppelt so teuer“, erklärt Wißmann. „Kommt das häufiger vor, wird sich das auf die Gebührenkalkulation auswirken.“

Verstärkte Kontrollen

Die Abfallberatung steht unter

8 83 03 für Auskünfte zur Verfügung. Weitere Tipps gibt es auf der Homepage der Gemeinde. Die plant verstärkte Kontrollen. Um die Kommunen weiter mit Info-Kampagnen und Biotonnen-Aktionen unterstützen zu können, stellen AWG und GEG das Prozedere um. Statt in einzelnen Kommunen im Frühjahr und Herbst jeweils mehrere Wochen lang durchgängig in die Tonnen zu schauen und per Anhänger (grün, gelb, rot) eine Rückmeldung zu geben, soll es kürzere Stichproben geben. Die finden wochenweise in wechselnden Kommunen übers ganze Jahr statt. Gestartet wird als Pilotprojekt in Sassenberg, Oelde und Beckum. Die Kompostwerke, die AWG, die GEG sowie die Kommunen hoffen, dass das Bewusstsein für einen gelungenen Kreislauf steigt.

In die Biotonne gehören Küchenabfälle wie Obst, Gemüse- und Speisereste, Kaffeesatz mit Filter, Eierschalen und Teebeutel, Grünabfälle aus dem Garten wie Blumen, Rasen- und Strauchschnitt, Laub und Wildkräuter. Nicht hinein gehören kompostierbare Abfalltüten, Plastikbeutel, Mülltüten, Kaffeekapseln, Einwegwindeln, Binden, Staubsaugerbeutel, Zigarettenkippen und -asche, Grill-, Ofen- und Holzasche, behandeltes Holz, Straßenkehricht, Leder, Wolle, Haare, Federn, Knochen, Blumentöpfe, Hydrokultursubstrat.

Vom 1. bis 29. September ist im Rathaus passend zum Thema die Ausstellung #WIRFUERBIO zu sehen.