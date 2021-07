Es ist ein Spendenkonzert, dessen Erlös direkt an betroffene Familien „Wir möchten den Betroffenen gerne auf unbürokratischem Wege Gutes tun und sind froh, dass die Gemeinde und das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf uns auf ganz kurzem Dienstwege, die Türen zu dieser Veranstaltung geöffnet haben“, sagt Drummer Christian Korte. Es ist auch für die Band ein besonderer Abend, spielt sie doch Corona-bedingt erstmals seit eineinhalb Jahren wieder live vor Publikum. Die Proben sind erst kürzlich wieder angelaufen.

Die Spielregeln sind ganz einfach am Mittwoch: Der Eintritt ist frei, und für die Getränke und Speisen zahlt jeder Gast das, was er bereit ist zu geben. Firmen und Freunde als Sponsoren finanzieren weitgehend Getränke, Essen, Technik und Material, so dass am Ende auch eine möglichst stolze Summe übrig bleibt. „Wir durften selbst in den betroffenen Regionen auf verschiedenen Veranstaltungen zur Karnevalszeit auftreten und sind dort immer sehr herzlich empfangen worden. Wenn wir mit unserer Aktion und den damit verbundenen Spenden nur ein paar Menschen einen Teil ihrer rheinischen Lebensfreunde zurückgeben können, sind wir schon sehr dankbar“, so Sänger Christoph Görges.

200 Konzertplätze warten, es gelten die Corona-Regeln. Vorherige Tischreservierung (gerne 8er-Tische) per Email an info@koelsche-cover-band.de, unter Angabe von Namen und Adressen.