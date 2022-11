Stimmungsvoller Abend

Adventsmarkt in Alverskirchen am 19. November

Die vorweihnachtliche Stimmung wird sich ab 16 Uhr ausbreiten und bis 22 Uhr für Freude sorgen. ,,Wir freuen uns, dieses Jahr so viele verschiede Aussteller begrüßen zu dürfen und so den Besuchern ein großes Angebot zu bieten“, sagt Anna Eikelmann. Sie gehört zum fünfköpfigen Planungsteam, bestehend aus Mitgliedern der KLJB Alverskirchen. Vom Glühwein bis zum dekorativen Schmuck reicht das Angebot. Musikalisch bereichert wird der Abend durch das Adventssingen, das vom Spielmannzug Alverskirchen organisiert wird. In der Kirche St. Agatha wird erneut ein Abend der Lichter stattfinden, und im Pfarrheim werden Gemälde verkauft. So wird auch kulturell an dem Tag etwas geboten.

Bis zum Adventsmarkt wartet noch viel Arbeit auf die Freiwilligen im Team. Besonders die Vorbereitung des Stromnetzes beansprucht viel Sorgfalt, um einen reibungslosen Ablauf des Abends zu gewährleisten. Gleichzeitig müssen Helferpläne erstellt werden und der Aufbau organisiert werden. „Wir haben bereits Flyer an jeden Haushalt in Alverskirchen verteilt, zudem haben wir in den Nachbargemeinden Plakate aufgehangen und an den Ortseingängen in Alverskirchen große Werbeschilder aufgestellt. Wir erhoffen uns dadurch viele Besucher“, blickt Franziska Hülsmann vom Orga-Team der Veranstaltung erwartungsfroh entgegen. Unterstützt wurde die Landjugend bei der Gestaltung der Flyer und Plakate durch Franz-Josef Kröger.