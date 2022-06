Stühlerücken an der Spitze

Ein Positionswechsel in der Abteilungsleitung beim Handball des SC DJK, die sportliche Entwicklung der Abteilung und Mannschaften und letztlich auch der Aufruf, den Verein auch in Zukunft weiterhin intensiv zu unterstützen, bestimmten die Mitgliederversammlung.

Die Rochade ist eigentlich ein Spielzug im Schachsport. Bei der Mitgliederversammlung der Handball-Abteilung des SC DJK vollzog sich aber ein ähnlicher Positionswechsel. Jugendkoordinator Raphael Wierbrügge wurde einstimmig zum neuen Abteilungsleiter gewählt, während sein Vorgänger Stefan König, der aus beruflichen Gründen nicht zur Wiederwahl antrat, auf die Position des Geschäftsführers rückte. Erleichtert konnten sich Everswinkels Handballerinnen und Handballer erstmals nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie wieder im Vitus-Sportcenter zur jährlichen Versammlung treffen.

Der scheidende Abteilungsleiter König sprach über den Seniorenhandball im Vitus-Dorf. Sehr erfreut war er natürlich über das Abschneiden der 1. und 2. Damenmannschaft. Erstere landete am Ende auf dem zweiten Rang in der Oberliga und verpasste damit nur knapp den Aufstieg in die 3. Bundesliga. Die Reserve wurde unter Frank Martens souverän Landesliga-Meister und spielt in der kommenden Saison in der Verbandsliga. Die 1. Herrenmannschaft dagegen stieg nach zwei Jahren wieder knapp aus der Landesliga ab.

Raphael Wierbrügge nahm bei seinem Bericht aus der Jugend die Corona-Hochphase in den Blick: „Es war eine spannende und nervenaufreibende Zeit, die nicht nur Spaß gemacht hat. Es ist schön, dass es jetzt wieder normal läuft.“ Vor allem bei den jüngsten Handballsportlern wirkte sich diese Zeit nachhaltig auf die Teilnahmezahlen aus. Sportlich lief es in der vergangenen Spielzeit gut. Die weibliche C-Jugend beendete die Oberliga auf Rang vier, die weibliche B-Jugend wurde Meister in der Landesliga, und die weibliche A-Jugend Meister der Verbandsliga. Bedauerlicherweise gab es weder eine männliche B- noch A-Jugend. Sehr erfreulich ist, dass die Handballabteilung über sechs neue C-Lizenz-Inhaberinnen verfügt. „Der Trainermarkt wird immer enger und schwieriger. Da ist es wichtig, dass wir eigene Leute gut ausbilden“, betonte Wierbrügge abschließend.

Haushalt weist Defizite aus

Der stellvertretende Abteilungsleiter André Henning stellte kommissarisch den Kassenbericht vor. Durch fehlende Verkaufs- und Eintrittseinnahmen weist der Haushalt nach einem positiven Kassenjahr 2020 für 2021 und 2022 Defizite aus, die der Gesamtverein ausgleicht. Viele Mitglieder hat die Abteilung aber durch die Pandemie nicht verloren. Henning berichtete außerdem vom erfolgreichen Pfingstcamp, das wieder stattfinden konnte, und vom Eber-Cup, der am 21. August als hochklassiges Damen-Turnier durchgeführt wird.

„Jede und jeder soll sich überlegen, ob sie oder er den Verein noch mehr unterstützen will und einen Schiedsrichterlehrgang belegen kann“, betonte Schiedsrichterwart Thomas Bosse. Der SC DJK verfügt derzeit über sieben Unparteiische; eigentlich benötigt er aber 15 Spielleitende. Neben – zuletzt ausgesetzten – Geldstrafen drohen daher ab der Saison 2024/2025 Punktabzüge für die hochklassigste Mannschaft. Nachwuchs ist deshalb dringend gesucht.

Abschließend ergriff Dieter Renger das Wort. Der Schatzmeister des Gesamtvereins brachte Grußworte aus dem Gesamtvorstand mit und beantragte anschließend die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte.