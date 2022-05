Blasorchester Everswinkel hat regelmäßige Probenarbeit wieder aufgenommen

Das Blasorchester Everswinkel (BOE) hat den Probenbetrieb mit dem gesamten Hauptorchester inzwischen wieder aufgenommen. Die letzte „große“ Probe zuvor fand am 7. November vergangenen Jahres statt. Fünf lange Monate sind seitdem vergangen, in denen Dirigent Thomas Beumers immer wieder Proben in Kleinbesetzungen für die Musiker und Musikerinnen angeboten hat. Jedes Mal wurde mit Begeisterung in kleiner Runde musiziert.

Proben verlaufen wie gewohnt

Aktuell finden die Proben wie gewohnt sonntagmorgens im Orchesterhaus statt. Ist die Beteiligung sehr groß, wird in der Verbundschulhalle musiziert. „In beiden Räumlichkeiten kann mit gutem Gefühl und genügend Abstand gemeinsam Musik gespielt werden“, teilt das BOE mit. Die Proben, die nicht im eigenen Haus stattfinden, sind mit einem besonderen Engagement aller Aktiven verbunden: So werden die Sporthalle reserviert, Stühle geholt und aufgestellt, es müssen die Schlaginstrumente aus dem Orchesterhaus abgeholt und wieder aufgebaut werden, und nach der Probe noch einmal der Ablauf in umgekehrter Richtung. Denn: Auch das Jugendorchester trifft sich wieder montags unter der Leitung von Benjamin Kaapke zur Probe.

„Den Dirigenten sowie den Musikerinnen und Musikern gilt ein großer Dank, denn ohne diesen besonderen Einsatz wäre das gemeinsame Musizieren in größerer Runde noch immer undenkbar. Für das Blasorchester ist jede Probe sehr wichtig. Einmal für das Miteinander im Verein und natürlich auch, um das geplante musikalische Jahresprogramm gut abzuliefern“, so der Vorstand.

Einige Termine im Jahresverlauf

Das BOE hat einige Termine auf dem Auftrittsplan stehen, selbst das Jahresabschlusskonzert ist schon im Kalender notiert. Für Thomas Beumers wird es dann leider das letzte Konzert als Dirigent und musikalischer Leiter des BOE sein. Ihm sei die Entscheidung nicht leicht gefallen, denn die musikalische Arbeit habe ihn mit großer Freude erfüllt. Dazu habe sich in den Jahren ein enges und freundschaftliches Verhältnis zu allen Musizierenden aufgebaut. Beumers ist seit 16 Jahren fürs BOE tätig, davon elf als Dirigent des Hauptorchesters. Künftig will er mehr Zeit für seine Familie haben.

Thomas Beumers verabschiedet sich im Dezember. Foto: Foto: Marion Bulla

Das BOE möchte Beumers mit einem besonderen Konzert im Dezember auf musikalische Art und Weise Danke sagen. Man wünscht sich nun einen neuen Dirigenten oder eine neue Dirigentin, der oder die mit genauso viel Begeisterung und Engagement die musikalische Leitung des Orchesters übernimmt. „Da es mit dem Wünschen bekanntlich nicht so einfach ist, suchen wir bereits seit Jahresbeginn nach einer neuen Orchesterleitung“, so der Vorstand.

Zeitgleich zum Beginn der Proben hat sich mit dem Konzert der Musikvereinigung Bad-Neuenahr-Ahrweiler der Anlass ergeben, den Erlös der BOE-Tüten weiterzureichen. Eine BOE-Abordnung übergab der Vorsitzenden Annette Halata-Klein die Spende. Der Verein mit seinen Probenräumen sowie auch einige Mitglieder mit ihren Familien waren unmittelbar vom Hochwasser betroffen. Dank der großen Unterstützung verschiedener Spender konnte der Verein seine Aktivitäten wieder aufnehmen und spielte ein erstes Konzert: „Bunte Musik für ein buntes Ahrtal“. Es müssen nun noch Uniformen ergänzt werden und es gilt, ein Probenwochenende fürs Jugendorchester zu organisieren und finanzieren. Da kam die BOE-Spende gerade richtig.