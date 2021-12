Die Eckdaten sind festgezurrt, die Finanzplanung ist abgeschlossen, die Entwicklungsperspektiven sind aufgezeigt. Am Donnerstagabend verabschiedete der Everswinkeler Gemeinderat den Gemeinde-Haushalt für 2022. Die vier Fraktionsspitzen der Ratsfraktionen beleuchteten das Papier noch einmal aus ihrem Blickwinkel. Gemeinsamkeit in allen Reden: Das Bedauern um die Auswirkungen der Corona-Pandemie im zweiten Jahr vor Ort und die Wertschätzung für all die Bürgerinnen und Bürger, die sich für ihre Gemeinde engagieren.

Man könnte es durchaus als Everswinkeler „Schaltjahr“ bezeichnen. Alle paar Jahre stehen die Fraktionssterne für den amtierenden Bürgermeister so gut, dass er bei der Haushaltsverabschiedung ein „Full House“ in der Hand hält. Das gelang mal Hermann Walter, das gelang mal Ludger Banken und das gelang Bürgermeister Sebastian Seidel gleich nach seiner ersten Wahl vor sechs Jahren mit dem Haushalt 2016. Am Donnerstagabend stimmten alle vier Fraktionen in der letzten Ratssitzung des Jahres für den Haushaltsplan 2022. Somit erneut „Süßes für den Bürgermeister“.

Haushaltsverabschiedung – same procedere like last year? Zumindest im Hinblick auf Rahmenbedingungen und Ambiente. Zum zweiten Mal fand dieser – sonst im Rathaus weihnachtlich angehauchte – Akt in der nüchternen, kühlen Atmosphäre der Festhalle mit ihrer zumindest für politische Sitzungen begrenzten Akustik statt. Die nahm SPD-Chef Dr. Wilfried Hamann übrigens noch einmal zum Anlass einer harschen Kritik. Den Sitzungen umfänglich folgen zu können, sei mitunter nicht möglich. Warum es nicht wie in anderen Rathäusern Plexiglas-Abtrennungen an den Tischen im Ratssaal gebe, sei nicht zu verstehen. „Da reicht es uns nicht, wenn der Bürgermeister lediglich antwortet, ,Da halte ich nichts von‘.“

Alle Arme hoch für den Haushalt 2022. Foto: Klaus Meyer

Wie sich die Zeiten ändern. In der Vergangenheit war die Fraktion der Grünen beim Schwur für den gemeindlichen Haushalt öfter nicht mit an Bord. Jetzt, nach der Kommunalwahl 2020, ist nicht nur der Mandatsanteil gewachsen, sondern auch die Verantwortung zum Mitgestalten. Dass sich zunehmend grüne Themen im Fahrplan der Gemeinde wiederfinden, ist auch ein Ergebnis gewachsener Mitsprache der Grünen und mündet nun in deren Zustimmung fürs Eckdaten-Papier. „Die Finanzen der Gemeinde stehen gut da, so dass unsere Fraktion dem Haushaltsplan 2022 zustimmen wird“, schloss Fraktionssprecher Karl Stelthove.

Überraschend auch die Zustimmung der SPD. In den Fachausschüssen gingen die Hände der Genossen bei den einzelnen Haushaltsbeschlüssen nicht hoch. Enthaltung war Trumpf. Es gab schon eine Wette, die eine Ablehnung des Etats durch die SPD im Rat prognostizierte. Es kam anders. „Im Haushalt für das kommende Jahr und auch in der mittelfristigen Planung stehen fast ausschließlich Gelder für Pflichtaufgaben. In Anbetracht dieser Tatsache und trotz erheblicher Risiken stimmt die SPD-Fraktion deshalb dem Haushaltsentwurf für 2022 zu“, lautete das Fazit von Hamann. Man hatte schon andere Resümees erlebt. FDP-Fraktionsvorsitzende Kirsten Heumann stimmte dem Etat für 2022 zu, „da wir wahrnehmen, dass dieser ebenfalls eher konservativ aufgestellt ist“.

Und die CDU? Wann hat sie einen Haushalt abgelehnt? Sie prägt ihn eher und trägt ihn seit Jahren. Mal allein, mal mit teilweiser, selten mit kompletter Unterstützung. „Wie Sie gerade gehört haben, setzten wir mit diesem Haushalt die richtigen Akzente für unsere Gemeinde“, setzte Fraktionschef Dirk Folker ein Ausrufezeichen ans Ende seiner Haushalts-Aufarbeitung.

CDU: Gute Planung für Ortsteile entwickeln

Selbstbewusst skizzierte Dirk Folker die Lage: „Wir sind die kommunale Partei, die das größte Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger genießt. Wir werden uns auch weiterhin für alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde einsetzen und dabei auf Nachhaltigkeit und solide Finanzierungen achten.“ Als Beispiele für Nachhaltigkeit nannte er die zentrale Wärmeversorgung des Schulzentrums und die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von Rathaus und Bauhof. Auch in Sachen Digitalisierung sei man bei den Schulen und auch im Rat auf einem guten Weg. „Wir können ja nicht von den Schulen und unseren Bürgern verlangen sich zu digitalisieren, wir selber aber lassen uns jedes Jahr kiloweise Papier ausdrucken und vorlegen.“ Ein bewusst falsche Argumentation warf er der SPD bei den von ihr geforderten Luftfilteranlagen für die Schulen vor, denn es müsste auch weiterhin alle 20 Minuten gelüftet werden.

Wichtig sei der Grunderwerb für neue Gewerbeflächen, um wie im laufenden Jahr auch künftig positive Überraschungen bei der Gewerbesteuer erleben zu können. Hoffnungen ruhen auch auf der Überarbeitung der Bebauungspläne für die Ortskerne. „Die Ideen der CDU und der anderen Parteien werden wir dazu abgleichen und eine gute Planung für beide Ortsteile daraus entwickeln.“ Die vorgestellten Anregungen der Gemeinde für Alverskirchen seien gut, „wir hoffen auf eine baldige Umsetzung“. Aus dem vorgelegten Fuß- und Radwegekonzept gelte es „Maßnahmen für unsere Gemeinde zu entwickeln und umzusetzen“. Die von den Grünen eingesammelte und zum CDU-Produkt umgemünzte Idee eines Sanierungsbudgets für Fuß- und Radwege sei bedeutsam für die Mobilitätswende. Es sei zudem Aufgabe der Gemeinde und gesetzliche Vorgabe, die Straßen in Ordnung zu halten. Dabei seien die Bürger zu beteiligen, aber nicht zu überlasten. Es gelte ein Finanzierungsmodell zu finden, das finanziell darstellbar sei.

CDU-Fraktionsführer Dirk Folker Foto: Klaus Meyer

Grüne: Gemeinde zukunftsfähig machen

Finanziell stehe die Gemeinde nicht zuletzt durch rund neun Millionen Euro Gewerbesteuer da. So sei auch das zu erwartende Haushaltloch 2022 in Höhe von 1,26 Mio. Euro zu verkraften. „Gleichwohl sollten wir in den nächsten Jahren immer darauf achten, möglichst einen ausgeglichenen Haushaltsplan anzustreben“, betonte Grünen-Fraktionssprecher Karl Stelthove. Die Bewerbung als Leader-Region könnte zu „hoffentlich von 2023 bis 2027 besonders vielen interessanten Projekten in Everswinkel mit einer EU-Förderung“ führen.

Eine ironische Spitze gab‘s in Richtung CDU: Zwar hätten die Grünen selbst diesmal keine Anträge zum Haushaltsplan gestellt, aber sie seien „zumindest teilweise der CDU dankbar, dass sie unseren Antrag von 2011 zur Einstellung von jährlich 20 000 Euro für Reparaturarbeiten an Fuß- und Radwegen aufgenommen hat“. Lob auch für den Bürgermeister, der nach dem Grünen-Antrag von 2017 nun „die Dringlichkeit zur Erstellung einer Starkregen-Katasterkarte für Everswinkel erkannt hat“. Die jüngste Tornado-Katastrophe in den USA, mehr aber noch die Flutkatastrophe im Ahrtal, der Eifel und weiteren Teilen, die Menschenleben kostete und Hab und Gut vernichtete, habe noch einmal die Klimakrise vor Augen geführt habe. „Wir spüren: Die Probleme kommen immer näher!“ Die Corona-Krise habe deutlich gemacht, „wie sehr wir mit dem Umbruch beider Digitalisierung noch hinterherhinken“.

„Wie wir den Neustart für unsere Gemeinde schaffen, wird sich bei der Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzeptes zeigen. Jetzt endlich werden Maßnahmen ergriffen, die unsere Gemeinde zukunftsfähig machen sollen.“ Die zu ändernden Bebauungspläne würden noch für viel Gesprächsstoff sorgen. Das Fuß- und Radwegekonzept sei dazu geeignet, eine Umorientierung beim Verkehrsverhalten der Vitus-Bürger zu erreichen und mehr Anreize für die Nutzung des Fahrrades zu schaffen.

Grünen-Fraktionsführer Karl Stelthove Foto: Klaus Meyer

SPD: Bezahlbaren Wohnraum sicherstellen

Noch einmal ging der SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Wilfried Hamann auf zwei SPD-Anträge ein, die von den anderen Parteien abgelehnt worden waren. Die Entscheidung in Sachen Luftfilter sei nicht nachvollziehbar. „Auch 24 Monate nach Ausbruch der Pandemie wird es weiterhin nicht für notwendig gehalten solche Geräte auch nur zu testen. Wir halten das für kurzsichtig und wenig vorausschauend.“ Ebenso unverständlich sei die Ablehnung, eine Heizanlagen-Inventur hinsichtlich der künftigen Verwendung regenerativer Energien zu erstellen. „So werden wir auch weiterhin nicht die richtige Entwicklung hin zu einem verringerten CO2-Ausstoß in den Liegenschaften unserer Gemeinde anstoßen.“

Kritik übte Hamann an CDU und Grünen, möglichst einen hohen Grundstückspreis fürs künftige Mehrfamilienhaus (für sozialen Wohnraum) im Königskamp III zu erzielen. „Beide Parteien verkennen dabei, dass Wohnen ein soziales Gut ist und nicht ein wirtschaftliches. Wir haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass auch Menschen ohne Spitzengehälter Wohnen noch bezahlen können.“ Die SPD forder bei künftigen Baugebieten 30 Prozent der Wohnfläche für geförderten Wohnraum. Die Bebauungsplan-Änderungen für die Ortskerne seien intensiv zu beraten, „damit die dortige Entwicklung nicht nur eine reine Umwandlung, sondern auch eine zukunftsfähige Weiterentwicklung darstellt“.

Bei der Radwegeanbindung Wiemstraße schöpfe man neue Hoffnung, nachdem sich auch die CDU über den Zeitverzug gewundert habe. „Denn sobald die CDU sich der Anträge anderer Parteien annimmt, geht es voran“, spielte Hamann ironisch auf den Haushaltsposten für die Radwegesanierung an. „Vielleicht beantragt die CDU in naher Zukunft auch die Radwegebeleuchtung zwischen Everswinkel und Alverskirchen. Die Unterstützung der SPD wäre ihr dann sicher“, so Hamann, der einmal mehr die mangelhafte Sitzungssituation in Festhalle beklagte.

SPD-Fraktionsführer Dr. Wilfried Hamann Foto: Klaus Meyer

FDP: Endlich Bewegung bei Gewerbeflächen

Die Pandemie mache auch die Haushaltsplanung schwer. „Die Haushaltsansätze waren aus Sicht der Liberalen richtigerweise sehr konservativ, man könnte auch sagen vorsichtig, gewählt“, bilanzierte FDP-Fraktionsführerin Kirsten Heumann, die sich übers deutliche Plus in 2021 durch fast neun Mio. Euro Gewerbesteuer freute. „Das unterstreicht noch einmal, wie enorm wichtig die Gewerbetreibenden nicht nur als Arbeitgeber für unsere Gemeinde sind.“ Es sei folgerichtig, dass Geld für neuen Grunderwerb eingestellt sei, angesichts derzeit fehlender Flächen. „Der maßvolle Ausbau von Gewerbegebieten ist eine Kernforderung der FDP hier vor Ort, in die jetzt endlich Bewegung kommt.“

Positiv zeichne sich die Entwicklung im Baugebiet Bergkamp III ab, wo viele Interessenten auf den Verkauf der Grundstücke warten würden. „Die hohe Nachfrage und das geringe Angebot der letzten Jahre haben dazu geführt, dass die Mieten immer weiter angestiegen sind und Häuser und Wohnungen meistens nur unter der Hand für viel Geld weitervermietet oder verkauft wurden.“ Als „Wow-Effekt“ bezeichnete Heumann die Ideen-Vorstellung der Dortmunder Raumplanungsstudenten für den Ortskern Everswinkels. „Es gibt Maßnahmen, die hier schnell und ohne großen Kostenaufwand zu realisieren sind. Es gibt aber auch interessante Ideenansätze, die aus verschiedensten Gründen nicht mal eben so durchgewunken werden können.“

Bei der Digitalisierung hapere es an vielen Stellen noch ein wenig – auch in den Schulen. „Wir müssen hier wesentlich schneller, moderner und zukunftsorientierter agieren. Im Vergleich zu anderen Kommunen sind wir deutlich langsamer unterwegs. Da ist noch Luft nach oben.“ Digitalisierung koste Geld, sei aber gut investiertes Geld. Die Sicherung der Schulstandorte und deren bedarfsgerechter Ausbau und Ausstattung sei für die Liberalen ein bedeutendes Thema. Die Verteuerung des OGS-Ausbaus sei zu erwarten gewesen.