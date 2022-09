Blick ins älteste Haus des Dorfes

Am 11. September findet in Deutschland der „Tag des offenen Denkmals“ statt. Auch in Everswinkel wird dann ein besonderes Objekt für die Öffentlichkeit geöffnet.

Es ist das älteste erhaltene Wohngebäude des Dorfes. Jahrzehnte schlummerte es im Dornröschenschlaf, nun steht die Sanierung an. Über die Geschichte des Hauses und seine Zukunft kann man am Sonntag etwas erfahren.

Erbaut um 1575

„KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ – unter diesem Motto findet am kommenden Sonntag (11. September) der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ statt. Tausende Objekte sind dann für die Öffentlichkeit geöffnet. In der Kulisse historischer Bausubstanz wird den Fragen nachgegangen, „welche Spuren menschliches Handeln über die Jahrhunderte hinweg hinterlassen hat, welche Taten im und am Bau verübt wurden und welche Schlüsse die Denkmalpflege daraus zieht“. Eröffnet wird der Aktionstag diesmal in Leipzig. In Everswinkel kann ein bedeutendes „Wohnstallhaus“ an der Nordstraße 12 besichtigt werden. Es ist das nach der Kirche älteste Gebäude des Dorfes mit einem Kern erbaut um 1575.

Unter fachkundiger Führung kann man in dem noch zu restaurierenden kleinbürgerlichen Fachwerk-Wohnhaus auf Spurensuche der Lebensweise der Bewohner vom 16. bis zum 20. Jahrhundert gehen. Zusätzlich werden die anstehenden restauratorischen Arbeiten an der teils noch gut erhaltenen historischen Bausubstanz des „Hauses Gausebeck“ erklärt.

Seit 1984 denkmalgeschützt

1977 waren die letzten Mieter ausgezogen, dann stand das Gebäude über 40 Jahre leer und wurde im Laufe der Zeit vom Efeu überwuchert. 1984 war es unter Denkmalschutz gestellt worden. 2019 wurde es schließlich über die Volksbank in Telgte zum Mindestgebot von 60.000 Euro angeboten. Interessenten gab es mehrere, erworben hat es ein Everswinkeler. Schritt für Schritt wollte er das Objekt auf längere Sicht wiederherstellen. Im Mai vergangenen Jahres übergab Regierungspräsidentin Dorothee Feller den Förderbescheid für die denkmalgerechte Sanierung und Instandsetzung des Objektes in Höhe von 75.000 Euro. Die Sanierungsmaßnahme wird geschätzte 450.000 Euro kosten. Inzwischen hat das Haus aber dann doch noch einmal den Besitzer gewechselt und wurde von einem fachkundigen Ehepaar gekauft.

2019 erste Sicherungsmaßnahmen vorgenommen

„Das exakt abgezimmerte Kerngefüge mit ehemals durchlaufenden Kopfbandfriesen in den Außenwänden und der reinen Dachbalkenzimmerung gehört mit zu der Gruppe münsterländischer Bauten, die am Beginn des berufshandwerklichen Zimmermannsgewerbes stehen“, heißt es in der Meldung der Gemeinde zum Denkmaltag. An dem giebelständigen Fachwerkgebäude mit massivem Straßengiebel aus dem 18. Jahrhundert, dessen Kern aus dem 16. Jahrhundert stammt, wurden im Jahr 2019 erste Sicherungsmaßnahmen vorgenommen.

„Die Restaurierung der historischen Bausubstanz muss unter der Maßgabe des größtmöglichen Erhalts des historischen Bestandes erfolgen.“ Erste Bauforschungen hätten ergeben, dass das Innere des Gebäudes wiederholt an die Bedürfnisse der Bewohner angepasst worden sei. „Die hiermit einhergegangenen Veränderungen sind neben der umfangreich erhaltenen bauzeitlichen Substanz wichtige Zeugnisse der Geschichte des Hauses. Sie wurden teils in pragmatischer, teils in künstlerisch hochwertiger Form ausgeführt“, heißt es seitens des Bauamtes.

Auf Spurensuche begeben

Am Denkmaltag können Besucher die Spuren von der Lebens- und Arbeitswelt der Bewohner an den baulichen Veränderungen mit qualifizierter Begleitung verfolgen. Die Spurensuche ist von 11 bis 17 Uhr möglich, Treffpunkt ist am Hauseingang. Zum Betreten des Hauses wird geeignetes Schuhwerk empfohlen. Die Besichtigung erfolgt in Begleitung, aber auf eigene Gefahr.