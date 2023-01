Tankstelle - aber kein Treffpunkt

Richtig, es war nur ein Probebetrieb für die Elektronik. An der Mitte Dezember geschlossenen Tankstelle ist wieder Bewegung. Es geht bald wieder los. Dann aber unter neuem Namen, neuer Leitung. Aus der Tankstelle Schürkötter-Bleckmann wird eine Tankstelle der Raiffeisen Münster Land. Am Mittwochmorgen wurden bereits die ersten 30.000 Liter Treibstoff angeliefert und in die rund 80.000 Liter fassenden Tanks gefüllt. „Damit wir vernünftig starten können“, sagt Ferdinand Hamsen von der Abteilung „Vertrieb Energie“ des Unternehmens, das schon Tankstellen in Telgte, Ostbevern, Emsdetten, Albersloh und Everswinkel betreibt. „Wir müssen noch ein paar Probebetankungen machen, ob alles richtig läuft.“

„ Es wäre zu schade, die Infrastruktur nicht weiterzunutzen. “ Ferdinand Hamsen, Abteilung Vertrieb Energie bei der Raiffeisen Münster Land

Ferner werden derzeit die Verknüpfungen mit den Kartenunternehmen erstellt. EC-Kartensystem, TND, DKV, UTA. „Idealerweise tankt der Kunde mit der Raiffeisen-Kundenkarte“, schmunzelt Hamsen. Die gibt's über die Homepage. Und eine Karte wird man künftig fürs Tanken benötigen. Denn: „Wir machen hier grundsätzlich eine Karten-Tankstelle ohne Shop-Betrieb.“ Chips, Cola und Co. gibt's hier nicht mehr. „Das Problem ist, dass man zu viel Personalkosten vor Ort hat.“ Also: Tankstelle ja, Treffpunkt nein. Auch die Autowasch-Anlage wird nicht von der Raiffeisen weiterbetrieben. „Das ist vom Handling nicht machbar“, würde ebenfalls festes Personal erfordern.

Am Mittwochmorgen wurden schon die ersten 30.000 Liter Treibstoff in die Tanks gefüllt. Foto: Raiffeisen

Ein Raiffeisen-Mitarbeiter war auf den möglichen neuen Standort fürs Unternehmen aufmerksam geworden, seit Ende November wurden dann die Gespräche geführt. Für den Standort Alverskirchen sprach, „weil es eine interessante Strecke ist, und weil wir schon in Everswinkel sind“. Und: „Es wäre zu schade, die Infrastruktur nicht weiterzunutzen.“ Die Resonanz im Vorfeld der Inbetriebnahme sei schon gut mit einer Nachfrage nach Kundenkarten, erläutert Hamsen vor Ort.

Der erste Betriebstag steht noch nicht fest. „Wir hoffen, dass wir nächste Woche starten können, spätestens aber zum 1. Februar.“ Bis dahin ist noch einiges zu tun. Die zwei Tanksäulen unter dem Dach werden ausgetauscht, die dritte funktioniert nicht mehr und wird wohl im Februar ersetzt. Die Umrandung des Tankstellendachs wird im Raiffeisen-Design umgestaltet, das Kassen- und Abrechnungssystem wird installiert. Die Raiffeisen Münster Land hat die Alverskirchener Tankstelle zunächst für zehn Jahre gepachtet. Die Gesamtinvestition schätzt Hamsen auf rund 80.000 Euro.

Ob es auch mal eine E-Ladesäule geben wird, ist noch offen. Man habe vor drei, vier Jahren begonnen, sich mit dem Thema generell zu beschäftigen. „Wir haben die ersten beiden Projekte laufen.“ In Telgte und Greven. „Das Thema kommt zunehmend auf“, in dem Markt sei „sehr viel in Bewegung“, weiß Hamsen. Aber: „Im Moment ist es definitiv kein Geschäft.“ Zumal Schnell-Ladesäulen eine wesentlich höhere Investition seien als normale Ladesäulen.