Tauziehen ums Wohnen beendet

Mit der Herausnahme des östlichen Wohnstreifens „Am Haus Langen“ aus dem Bebauungsplan „Gewerbe- und Industriegebiet“ hat der Gemeinderat am Dienstagabend eine jahrelange Diskussion um diesen bislang illegal genutzten Wohnbereich beendet, der ursprünglich nur Betriebsleiterwohnungen der benachbarten Gewerbebetriebe vorbehalten war.

Der Beschluss, den Bebauungsplan für die Häuserreihe aufzuheben und diese in den unbeplanten Zustand zu versetzen, trug die SPD nicht mit. Im Planungsausschuss habe die Fraktion „Schwierigkeiten gehabt mit der Zustimmung“, erklärte SPD-Fraktionsvorsitzender Dr. Wilfried Hamann, und im Nachgang hätten sich so viele Unwägbarkeiten ergeben und auch Nachteile für die Gewerbetreibenden. „Es hat mich nicht überzeugt, dass es nur Vorteile gibt“, und deshalb werde man nicht zustimmen, so Hamann.

Für das kleinere Übel habe sich die FDP entschieden, denn es müsse eine Lösung her, sagte FDP-Fraktionssprecherin Kirsten Heumann, die dort „das friedliche Miteinander in Gefahr“ sehe und Verdrängungstendenzen befürchte. CDU-Fraktionschef Dirk Folker verwies noch einmal darauf, „wir müssten einige Leute auf die Straße setzen“, wenn es bei der derzeitigen Situation bleibe. „Wir müssen eine Situation, die nicht haltbar ist, lösen“ – und eine bessere Lösung gebe es offensichtlich nicht. Grünen-Ortssprecherin Marion Schniggendiller sah auch den positiven Effekt, dass die Kommunalpolitik dort nun künftig auch Planungen voranbringen könne.