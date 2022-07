TEO beginnt mit Kanaluntersuchungen

Kanaluntersuchungen stehen auch in Everswinkel an.

Der Abwasserbetrieb TEO AöR hat die gesetzliche Aufgabe, das gesamte öffentliche Kanalnetz (Hauptkanal, Schächte und Grundstücksanschlussleitungen) in einem Turnus von 15 Jahren mittels einer speziellen Kameratechnik auf seinen Zustand zu untersuchen. Dazu wurden die Entwässerungsgebiete von Telgte, Everswinkel, Ostbevern und Beelen in hydraulisch zusammenhängende Teilgebiete aufgeteilt, um sicherzustellen, dass im Laufe der 15 Jahre das gesamte Kanalnetz inspiziert wird, teilt der Betrieb mit.

"Wanderbaustellen" von Schacht zu Schacht

Mit der jährlichen Kanalinspektion wird ab Montag, 25. Juli, in Telgte im Bereich Plinderheide/Walter-Gropius-Straße gestartet. Anschließend geht es neben Beelen und Ostbevern auch in Everswinkel weiter im Bereich „Am Haus Langen“. Dazu werden die Kanäle des Misch-, Schmutz- und Regenwassernetzes zunächst gespült und anschließend mit einer selbstfahrenden Kameraeinheit untersucht. Dabei werden auch die öffentlichen Anschlussleitungen, die das Abwasser von den einzelnen Grundstücken ableiten untersucht.

Für die Durchführung der Arbeiten werden zwei Fahrzeuge mit den notwendigen Geräten an Bord eingesetzt. Es handelt sich bei diesen Arbeiten um „Wanderbaustellen“; die Fahrzeuge bewegen sich dabei von Schacht zu Schacht. Behinderungen des laufenden Verkehrs sind dabei nicht immer auszuschließen. Die aufgezeichneten Daten in Form von digitalen Filmen und Haltungsgrafiken mit eventuellen Schäden werden in eine Kanaldatenbank des Abwasserbetriebes übernommen, wo der Zustand der Kanäle bewertet und notwendige Sanierungsmaßnahmen festgelegt werden.