Terminkalender wieder gefüllt

Schriftführerin Margit Vorwald blickte auf das Jahr 2022 zurück, das auch noch durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt war. So konnten einige traditionelle Veranstaltungen wie etwas der Kolping-Karneval sowie das Plattdeutsche Theater noch nicht wieder stattfinden. Freude dagegen bei Kolpingsfamilie und Kolpingjugend, dass die Tannenbaumaktion, die Altkleidersammlungen, die Pfingst-Radtour, das Sommerfest sowie der Kolping-Gedenktag durchgeführt werden konnten.

Es schlossen sich der Rückblick der Kolpingjugend sowie der Kassenbericht von Alfred Leuer an. Der informierte über eine solide Kassenlage, und die Entlastung des Vorstandes folgte. Bei den anstehenden Wahlen wurde Margit Vorwald in ihrem Amt als Schriftführerin bestätigt. Für die zwei ausscheidenden Beisitzer wurde kein Ersatz gefunden, und der Stellvertreter-Posten beim Vorsitz blieb vakant. Das Amt des Kassierers hatte Leuer seit drei Jahren kommissarisch weitergeführt. Daher freute man sich nun, dass Werner Eckervogt, der aus Krankheitsgründen nicht anwesend sein konnte, als neuer Kassierer gewählt wurde. Ein Dank galt Bernd Tertilt sowie Andreas Böhner, die nach mehreren Jahren Vorstandstätigkeit als Beisitzer nicht mehr kandidierten.

Margret Rieping berichtete über die Aktionen für die „Kolpinggruppe 58plus“ und gab einen Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen. Die Vorsitzende nutzte die Chance, ans plattdeutsche Theater „Dat Schwiegermonster mit folgenden Terminen zu erinnern: Premiere am Samstag, 18. März um 19.30 Uhr; Sonntag, 19. März, 15.30 Uhr; Freitag, 24. März, 19.30 Uhr; Samstag, 25. März, 15.30 Uhr; Sonntag, 26. März, 15.30 Uhr. Karten gibt es für zehn Euro im Geschäft Föllen. Eine besondere Aktion hat sich die Laienspielschar ausgedacht: Am „schwatten Friedag“ bekommen Gäste ermäßigten Eintritt an der Abendkasse nach dem Motto „Twe halen, ene betahlen“.

Die Kolpingsfamilie weist zudem aufs diesjährige Biwak mit einem Freiluft-Gottesdienst im Pfarrgarten am Samstag, 3. Juni, und das anschließende Sommerfest am Sonntag, 4. Juni, hin und lädt dazu jetzt schon ein.