Tobi, ein Tanz und der vermeintliche „Teufel“

Wer es bislang noch nicht wusste: „Der Tobi tanzt so gerne“. Mit diesem kleinen Geheimnis, das Kolping-Karnevals-Präsident Lars Thiemann im St. Magnus-Kindergarten mit einem Lächeln verriet, war es um V-Team-Mitglied Tobias Kniesel geschehen.

Kolping-Karnevalisten in Kita St. Magnus

Die Kolping-Karnevalisten - sprich Präsident Lars Thiemann und sein V-Team - besuchten am Montagmorgen den St. Magnus-Kindergarten.

Mit lauten „Tobi! Tobi!“-Rufen wurde der verbal förmlich auf die kleine Bühne geschoben, um mit den begeisterten Kids den Piratentanz zu improvisieren. „Let's Dance“ auf jecke Art. Das kam so gut an, dass er gleich auch noch eine Zugabe mittanzen durfte. Helau!

Für Präsident Thiemann war es quasi ein Heimspiel, besuchen doch seine Kinder Tilda, Gustav und Henri derzeit die Kita. „Wisst Ihr denn, wen Henris Vater da mitgebracht hat?“, fragte eine Erzieherin und zeigte auf diese merkwürdig anmutende orangefarbene Puppe in Thiemanns Händen. „Den Teufel?“, rätselte ein Kind. „Wir nennen ihn Jockel“, antwortete der Präsident sichtlich amüsiert, der den Kindern empfahl, in den nächsten Tagen immer schön den Teller leer zu essen, damit zum Karnevalsumzug am Sonntag die Sonne scheint.

Den über 70 Kita-Kindern hatten die Kolping-Karnevalisten Spielzeug als Geschenk mitgebracht. Und traditionell gab's natürlich auch die obligatorischen Berliner – gespendet von der Bäckerei Diepenbrock und ausgerechnet am letzten Öffnungstag vor der Schließung von der Bäckerei Schmitz. Abschieds-Berliner sozusagen.