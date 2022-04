Tolle Tage im Herzen Everswinkels

Am Samstag, 30. April, und Sonntag, 1. Mai, wird das erste Everswinkeler Maifest veranstaltet. „An den beiden Tagen wollen wir für alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gästen aus den Nachbar-Gemeinden tolle Tage bei uns im Herzen von Everswinkel auf dem Magnusplatz verbringen“, so Markus Averbeck vom Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Everswinkel.

Nicht nur für den Bürgerschützen- und Heimatverein St. Hubertus Everswinkel ist das Jahr 2022 ein ganz besonderes Highlight in der Vereinsgeschichte, sondern auch für den Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Everswinkel. Der BSHV wird in diesem Jahr 100 Jahre alt; und der Löschzug Everswinkel feiert sein 140-jähriges Jubiläum. Wenn das keine Gründe zum Feiern sind!

In der Vergangenheit schon haben beide Vereine gut zusammengearbeitet und den Heimatabend, der alle fünf Jahre am Schützenfestwochenende stattfindet, organisiert. „Für dieses Jahr haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen – so etwas hat es in Everswinkel noch nicht gegeben“, so Jörg Edelbrock, Kassierer des BSHV. Am Samstag, 30. April, und Sonntag, 1. Mai, wird das erste Everswinkeler Maifest veranstaltet. „An den beiden Tagen wollen wir für alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gästen aus den Nachbar-Gemeinden tolle Tage bei uns im Herzen von Everswinkel auf dem Magnusplatz verbringen“, so Markus Averbeck vom Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Everswinkel.

Seit einem Jahr arbeitet das Orga-Team ein tolles, buntes Programm aus. Am Samstag beginnt die Veranstaltung ab 17 Uhr auf dem Magnusplatz mit dem Einmarsch des Spielmannszuges. Auf der Bühne spielt die Band „Two4you“ (die kleinste größte Band der Welt). An den Bierwagen kann bei dem ein oder anderem Getränk der Musik gelauscht werden. Ab circa 22 Uhr wird die Veranstaltung in die Gaststätte „Zum Strohbock“ verlagert, wo noch ausgiebig in den Mai gefeiert werden kann.

Am Sonntag beginnt der zweite Maifest-Tag ab 12 Uhr auf dem Magnusplatz. Es gibt ein buntes Bühnen-Programm – moderiert vom BSHV und dem Löschzug Everswinkel – sowie Darbietungen der örtlichen Kindergärten, Schulen, Tanzgruppen und Vereine. Auch für die jüngeren Gäste wird ein tolles Programm geboten – ein Fest für die ganze Familie. Neben den Darstellungen auf dem Magnusplatz wird es an beiden Tagen geführte Rund-Touren durch Everswinkel geben. Everswinkeler „Urgesteine“ berichten und zeigen zum Beispiel über die Örtlichkeiten der ehemaligen Schützenplätze und Gaststätten in Everswinkel. „Hier arbeiten wir eng mit den Zeitzeugen zusammen und konnten für unsere Gaststätten-Tour unseren ehemaligen Vereinswirt Heiner Arning gewinnen – wenn da mal kein Auge trocken bleibt“, so Bernd Henrichs.

Besichtigt werden können bei diesen Touren der Kirchturm der St. Magnus Kirche/Everswinkel (zu Fuß), historische Austragungsorte des Schützenfestes (Teilnehmer werden gefahren), Standorte ehemaliger und aktueller Gastwirtschaften in Everswinkel (zu Fuß), Sportstätten in Everswinkel (mit dem eigenen Rad und Helm) und die der Feuerwehr (mit Planwagen).

Am Samstag wird jede Tour einmal angeboten. Interessierte können sich bei Thomas Schneider ( 0 15 22 /4 47 91 31) oder Markus Averbeck ( 01 70 / 5 15 14 59) anmelden. Am Sonntag findet jede Tour jeweils dreimal statt. Anmeldungen zu den Sonntags-Touren werden vor Ort bei Markus Averbeck und Thomas Schneider angenommen. Hier gilt das Prinzip: wer zuerst kommt, malt zuerst. Natürlich ist auch für die Verpflegung an den Getränkewagen und Imbissständen bestens gesorgt. Die Bewirtung des Maifestes wird von beiden Vereinen in Eigenregie durchgeführt. „Ein ganz besonderer Dank gilt hier der Sparkasse Münsterland Ost, die das Maifest unterstützt“, so Thomas Lokau.

Weitere Informationen online unter: www.bshv-everswinkel.de und www.feuerwehr-everswinkel.de.