Total im Trommelfieber

Ein besonderes Wesen gastierte am Sonntag in der Festhalle. Die Rede ist von „Trommelinho“, einem Fantasiewesen in der Argandona Trommelwelt. Viele Worte sind am diesem Nachmittag nicht nötig, um das junge Publikum zu begeistern und zum Mitmachen zu animieren.

Zu einer mitreißenden Reise wurde der Workshop mit der „Argandona Trommelwelt“ am Sonntag in der Festhalle. Dabei wussten David (l. mit Gitarre) und Philipp, Mitarbeiter der Trommelwelt, zu überzeugen.

„Wir wollen heute eine kleine Reise machen“, werden die Mädchen und Jungen, aber auch einige Erwachsene, von David und Philipp von der Argandona Trommelwelt begrüßt. Im Vorfeld hatten sie ihren aus Köln kommenden Transporter ausgeräumt und zahlreiche Trommeln in der Halle verteilt. „Noch herrscht freie Platzwahl“, bietet David manch anfangs noch schüchternem jungen Gast einen Platz auf dem Boden an. Diese schüchterne Zurückhaltung schlägt dann aber schnell in entschlossenes, rhythmisches Trommeln um.

Los geht es mit Begrüßungsformeln in vielen verschiedenen Sprachen – vom europäischen Ausland bis nach China und Japan. Schließlich habe „Trommelinho“ Freunde auf der ganzen Welt, wie die Kinder erfahren. Jede Begegnung – sei es mit einem Indianer, einem Känguru, einem vegetarischen Löwen oder einem Regenwurm – bringt neue Aktivitäten und Rhythmen mit sich. Gemeinsam wird getrommelt, gehüpft und auch mal voller Elan gebrüllt – sei es für das Recht, an jedem Tag Geburtstag zu haben oder aber schlicht und ergreifend „super“ zu sein.

Das Erstaunliche: Nach nur wenigen Minuten ist der vielzitierte Funke vom Duo auf das Publikum übergesprungen. Schnell wird klar: Hier werden wichtige Werte auf musikpädagogische Weise vermittelt. Es geht um Selbstwertgefühl aber auch um das Ausleben von Kreativität und um soziale Kompetenzen für ein tolerantes, friedliches und vor allem fröhliches Miteinander. Die Kinder, aber auch die Erwachsenen, machen mit und haben sichtlich Freude an der bunten, locker vermittelten musikalischen Weltreise.

Die Idee, Menschen jeden Alters auf diese Art und Weise zusammenzubringen, hatte der gebürtige Chilene Mario Argandona. Er ist in der Musikszene kein Unbekannter, stand er in der Vergangenheit unter anderem schon gemeinsam mit BAP, Deep Purple oder den Scorpions auf der Bühne. Seine Teams bieten regelmäßig Projektwochen für Kitas und Grundschulen an oder gastieren – wie in diesem Fall – für Tagesauftritte. Jene Kinder und auch die Erwachsenen, die sich am Sonntag für „Trommelinho“ und dessen Erlebnisse entschieden haben, dürften ihr Kommen nicht bereut haben.