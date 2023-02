Transporter-Fahrer schwer verletzt

Einmal mehr ist die Landstraße 793 im Bereich einer Ausfahrt nach Everswinkel Schauplatz eines Verkehrsunfalls geworden. Am frühen Montagmorgen wurde der 57-jährige Fahrer eines Transporters bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt.

Am Montagmorgen um 6.13 Uhr wurde der Löschzug Everswinkel zu einen Verkehrsunfall mit zwei PKW auf der L 793 Abfahrt gerufen.

Etwa um 6.25 Uhr wurden der Notarzt aus Telgte, Rettungswagen aus Ostbevern und Sendenhorst sowie der Everswinkeler Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Der Fahrer des Transporters war auf der Landstraße von Münster kommend in Richtung Freckenhorst unterwegs gewesen, als er in Höhe des Abzweigs zur Freckenhorster Straße mit dem Pkw eines 56-Jährigen zusammenprallte. Der wollte aus Richtung Freckenhorst kommend links in die Freckenhorster Straße einbiegen. Der 57-Jährige aus Altenberge wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Der Bereich der Unfallstelle wurde für die Unfallaufnahme zeitweilig von der Polizei gesperrt, so dass es zu spürbaren Beeinträchtigungen des Berufsverkehrs kam. Die Ausleuchtung des Bereichs erfolgte durch die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ausgerückt war und auch auslaufende Betriebsstoffe aufnahm und den Brandschutz sicherstellte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50 000 Euro.