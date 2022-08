Trotz einiger Corona-Fälle schöne Zeit erlebt

Everswinkel

Auch wenn Corona diese Fahrt etwas durcheinander gewirbelt hat, so konnten die Jugendlichen der Ferienfreizeit St. Agatha das Programm in Dänemark dennoch genießen. Allerdings habe Corona in diesem Jahr deutliche Spuren im Budget hinterlassen, so das Team der Ferienfreizeit. Es seien Mehrkosten von rund 3000 Euro entstanden. Es wird schon jetzt um Unterstützung für das kommende Jahr gebeten.