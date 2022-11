Trubel an 150 bunten Tischen

„Einige kauften schon, bevor man überhaupt aufgebaut hatte“, berichtete Sandra Thiermann, als sich am Sonntag die Türen zum beliebten Kinder-Flohmarkt des SPD-Ortsvereins öffneten. Der letzte Flohmarkt war zwei Wochen vor dem Lockdown, blickte Maria Hamann vom Orga-Team zurück. Der offizielle Beginn war um 10 Uhr, doch die ersten Interessenten kamen schon mit den Verkäufern um 9 Uhr.

Bis 15 Uhr hatte man Zeit zu shoppen, was das Zeug hält. Eine große Vielfalt an Spielsachen, von Videospielen über Spielfiguren, Puppen und Puppenzubehör, bis zu Sammelkarten, Lego und vielem mehr sowie Kinderkleidung lockte an die 150 Tische. Für die Organisation war das Ehepaar Maria und Dr. Wilfried Hamann zuständig. So plante Maria Hamann viel im Vorfeld wie telefonische Absprachen oder die Einteilung der Tische. Doch beide bekräftigten, dass es ohne die zahlreichen Helfer aus Familie, Bekanntenkreis und hauptsächlich der SPD-Fraktion nicht klappen könnte. Die Helfer unterstützten beim Vorbereiten der Parkplätze sowie beim Verkaufen der Getränke und am Essensstand, an dem neben Kaffee auch belegte Brötchen, Heißwürstchen, Kuchen und auch die besonders beliebten Waffeln angeboten wurden. Von dem Erlös finanziert die SPD jedes Jahr eine Familien-Freizeittour, bei dem Kinder umsonst mitfahren können.

In den Gängen zwischen den Ständen standen die Besucher dicht gedrängt, um die besten Schnäppchen zu ergattern. So waren auch viele Sachen schon um 11 Uhr verkauft. Nicht nur Everswinkeler nutzten den Trödelmarkt. So berichtete Maria Hamann, dass Besucher und Verkäufer von Oelde bis Dülmen herbeiströmten, um hier fündig zu werden. Der mittlerweile über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Flohmarkt habe viele Wiederholungstäter gefunden und ziehe jedes Jahr neue Interessenten an, freute sich Wilfried Hamann. So mussten auch etliche Verkäufer-Interessenten auf die Warteliste gesetzt werden.

Ein besonderes Angebot war der Stand der Kinderhilfe Nepal. Dieser verkaufte Sachen wie Socken oder auch Schutzengel für einen aktuellen guten Zweck, die verstorbenen Gastarbeiter in Katar. Denn, so erklärte Monika Lucht von der Nepal-Hilfe, die ausgebeuteten Gastarbeiter hinterließen oft eine traurige und auf das Geld angewiesene Familie.