Über ein Dutzend Laola-Wellen

Musik, Tanz und eine epische Sage ernten reichlich Gelächter, Jubel und tosenden Applaus. Das münsterische Improvisationstheater „Impro005“ sorgt bei der Auftaktveranstaltung des vierwöchigen Kulturwiesen-Festivals auf dem Hof Schulze Wettendorf für reichlich gute Laune und Wellen der Euphorie.

Mehr als 440 Zuschauer erlebten am Freitag bei schönen Sommerwetter einen unvergesslichen Abend mit dem Improvisationstheater „Impro005“ aus Münster. Dabei war von Beginn an klar: Nichts läuft nach Plan. Und das war auch gut so. Das münsterische Ensemble, bestehend aus Carsten Höfer, Irmhild Willenbrink, Jürgen Werner, Marcus Fischer und Marcus Loebe-Keuter, setzte nämlich alles darauf, bei allem was auf der Bühne geschah das Publikum mit einzubeziehen.

Das wichtige Amt des „Wellenbeauftragten“

Und so wurde gleich von Beginn an festgelegt, dass Georg aus der ersten Reihe als „Wellenbeauftragter“ das restliche Publikum animieren sollte. „Georg, immer wenn etwas auf der Bühne besonders lustig ist, startest du eine Laola-Welle“, gab Irmhild Willenbrink in Auftrag.

So kam es, dass während des etwa zweistündigen Programms mehr als ein dutzend Laola-Wellen über das Festival-Gelände rauschten. Dass sich Akteure und Zuschauer duzen, stand dabei gar nicht zur Debatte.

Keine einzige Szene auf der Bühne war einstudiert. Das Publikum wurde animiert, den Verlauf des Abends mitzugestalten. So kam es etwa, dass sogar die Körperhaltungen der Protagonisten fremdbestimmt, sowie Gefühle und Handlungen vorgegeben wurden. Begleitet wurde das urkomische Schauspiel stets mit der passenden Hintergrundmusik von Keyboarder Marcus Fischer.

„ »Wir freuen uns über viele weitere spannende Abende hier bei den Kulturwiesen.« “ Hendrik Schulze Wettendorf

Kein Auge trocken blieb etwa bei der urkomischen epischen Saga, die mit Hilfe des Alverskirchener Publikums mit Inhalt gefüllt wurde. Sollte aus der Fleischoase des Hofes Schulze Wettendorf tatsächlich ein vegetarischer Ponyhof gemacht werden? Und werden dort wirklich Unfallopfer verwertet? Die Begeisterung des Publikums stieg von Minute zu Minute, Freudentränen kullerten und das laute Gelächter war wohl bis in den Ortskern von Alverskirchen zu hören.

Eine Pointe schloss sich an die andere an. Proppere Meerjungfrauen und ein irrwitziger Dolmetscher, der ein Interview mit einem Rohrvorleger mit ganzem Körpereinsatz in Gebärdensprache übersetzte, ließen die Zuschauer in Lachsalven ausbrechen. „Impro005“ überzeugte mit unsinnigem Wahnsinn und wahnsinnigen Unsinn.

Die Veranstalter rund um Hendrik Schulze Wettendorf zeigten sich erfreut über die große Resonanz. „Es ist toll, dass so viele Menschen zur Auftaktveranstaltung gekommen sind. Wir freuen uns über viele weitere spannende Abende hier bei den Kulturwiesen“, so Schulze Wettendorf.

Zutritt für Geimpfte, Genesene und Getestete

Neben dem beeindruckenden Bühnenprogramm genossen die Besucher des Festivals kühle Getränke, welche von den aktiven Mitgliedern der KG ZiBoMo aus Wolbeck ausgeschenkt wurden. Wohlschmeckende Speisen servierte das Catering-Team um Stephanie Schulze Wettendorf. Das Hygienekonzept war vorbildlich ausgearbeitet. Zutritt erhielt nur, wer geimpft, genesen oder getestet war. Zudem bot die große Wiese ausreichend Platz für den Abstand zwischen Tischgruppen und den einzelnen Stühlen.