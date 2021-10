Die Pfarrgemeinde St. Magnus-St. Agatha und die Katholische Frauengemeinschaft Everswinkel trauern Christa Leuer. Vielen Menschen in Everswinkel ist sie als langjährige Ansprechpartnerin in drängenden sozialen Fragen bekannt.

Durch ihre berufliche Tätigkeit in der Sertürner-Apotheke hatte sie ihr Ohr stets nah an den Problemen und Bedrängnissen der Menschen. Sie war viele Jahre Mitglied des Caritas-Ausschusses des Pfarreirates und kümmerte sich intensiv um soziale Fragen. Zudem schloss sie sich schon bald nach der Gründung im November 1990 innerhalb der KFD dem „Fonds Familien in Not“ an. Seit dieser Zeit setzte sich Christa Leuer 30 Jahre lang mit großen Engagement für die Unterstützung besonders hilfsbedürftiger Menschen ein, die unverschuldet in Not geraten waren, und prägte durch ihre Mitarbeit diese Gruppe entscheidend, heißt es in einem gemeinsamen Nachruf von Kirchengemeinde und KFD.

„ Es war ihr viele Jahre lang ein Herzensanliegen, schnell und unbürokratisch in besonderen Notlagen Menschen zur Seite zu stehen und auch finanziell begleitend und beratend konkrete Hilfe zu leisten.“ In manch scheinbar aussichtsloser Lage war Christa Leuer mit dem „Fonds Familien in Not“ ein letzter Lichtblick und Ausweg. „Dabei blieb sie stets bescheiden, ihr Wirken vielfach eher im Hintergrund.“ Auch in den Jahren ihrer Krankheit hat sie sich nach Kräften weiterhin für andere Menschen engagiert.

„Christa Leuer hat in Everswinkel mit ihrem Wirken zum Wohl von Familien in Notlagen bleibende Spuren hinterlassen. Die Katholische Pfarrgemeinde und die Frauengemeinschaft werden ihr immer in besonderer Weise verbunden sein.“ Christa Leuer ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 77 Jahren gestorben.