Überraschungsgast bringt alle zum Schunkeln und Singen

Kaffee und Kuchen, Schnittchen und erfrischende Getränke und dazu noch gute musikalische Unterhaltung – beim diesjährigen Sommerfest der Seniorengemeinschaft in Kooperation mit der KFD kamen alle Gäste auf ihre Kosten. Etwa 60 Besucherinnen und Besucher hatten sich zu diesem besonderen Nachmittag im Pfarrheim eingefunden, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Der Überraschungsgast in persona Anne-Marie Grage, die als versierte Entertainerin mit ihrem Akkordeon die Gäste zu unterhalten verstand, war bis zum Schluss ein gut gehütetes Geheimnis geblieben. Mit ihrem Akkordeon bezog die Solo-Künstlerin die gesamte Zuhörerschaft in ihre Darbietungen mit ein. Zum Mitsingen und Mitschunkeln brauchte niemand lange gebeten zu werden. So verlebten alle Gäste einen unterhaltsamen und vergnüglichen Nachmittag im Pfarrheim.