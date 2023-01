„Überwältigendes Ergebnis“

Neben 45 Kindern kamen an dem Wochenende in Everswinkel auch immer wieder ältere Sternsinger vorbei, die spontan helfen und ein paar Straßen laufen wollten. So konnte das Organisationsteam über 50 Sternsinger zählen und freute sich über den unermüdlichen Einsatz aller.

„Die Menschen der Gemeinde Everswinkel waren begeistert über die glänzenden Kronen und schmucken Gewänder“, freut sich das Orga-Team der Kirchengemeinde. Selbst die kleinsten konnten ihren Segensspruch wie aus dem „Effeff“. Nach zwei Tagen blickten die Sternsinger bereits auf eine stolze Spendensumme. Es fehlte nicht mehr viel bis zum fünfstelligen Bereich.

„ Ohne die vielen helfenden Hände ist diese Aktion kaum zu stemmen. “ Nadine Philips vom Orga-Team

Beim Weihnachtsliedersingen in der St. Magnus-Kirche wurde dann nochmals kräftig Werbung für die Aktion gemacht, denn das Zahlen-Ziel war zum Greifen nah. Auch die Sternsinger selbst rund um das Orga-Team sangen noch einmal ihr Sternsingerlied. „Das Endergebnis der diesjährigen Sternsingeraktion 2023 ist überwältigend“, freut man sich. Insgesamt konnten die Everswinkeler Sternsinger bei der 65. Aktion des Dreikönigssingens 11 003,33 Euro für das Kindermissionswerk sammeln.

„Das ist ein wirklich schönes und unfassbares Ergebnis für eine so schöne Aktion von Kindern, für Kinder“, bilanziert Nadine Philips fürs Orga-Team, das sich froh darüber zeigt, dass die Sternsingeraktion in diesem Jahr wie gewohnt stattfinden konnte. „Ohne die vielen helfenden Hände ist diese Aktion kaum zu stemmen.“ Neben den Geldspenden wurden auch drei Kisten voller Süßigkeiten für den Warenkorb in Warendorf gesammelt. Erfolgreich waren auch die mehr als 30 Sternsinger in Alverskirchen, die 5211,35 Euro sammelten (die WN berichteten).