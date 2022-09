Umfassende Sperrungen nötig

Wer am Tag der deutschen Einheit durch Alverskirchen fahren will, sollte sich vorab genau informieren. Wegen des „Sparkassen Münsterland Giro“ ist mit erheblichen Straßensperrungen zu rechnen.

Das Großereignis „Münsterland Giro“ führt auch in Alverskirchen zu einigen Sperrungen.

Am 3. Oktober findet der „Sparkassen Münsterland Giro“ im Kreis Warendorf und auf dem Gebiet der Stadt Münster statt. Eines der größten Radrennen in Deutschland mit über 4500 Teilnehmern wird damit auch durch den Ortsteil Alverskirchen führen. Für die drei Rennen auf dem Gemeindegebiet – mit zum Teil verschiedenen Streckenführungen – werden umfangreiche Absperrmaßnahmen im gesamten Kreis und in Münster notwendig werden.

Die sogenannten „Jedermann-Rennen“ finden zwischen 9 und 11 Uhr auf dem Gemeindegebiet statt; das „Profi-Rennen“ wird etwa von 12.30 bis 12.45 Uhr erwartet. „Auf den betroffenen Straßen wird von 8.30 bis 13 Uhr kein Fahrzeugverkehr möglich sein, und auch das Queren der gesperrten Straßen ist ausgeschlossen“, teilt die Gemeinde mit. Der Verlauf der Rennstrecken ergibt sich aus dem Plan.

Absolutes Halteverbot ab 6 Uhr

Ein Fahrzeugverkehr auf den Rennstrecken ist zu den genannten Zeiten nicht möglich. Schon vorher ist durch den Aufbau der umfangreichen Absperrungen mit Behinderungen zu rechnen. Bereits ab 6 Uhr gilt an den Strecken ein absolutes Halteverbot. Um die Sicherheit der Rennteilnehmer zu gewährleisten, werden widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt. Die Gemeindeverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die erheblichen Einschränkungen im Rahmen dieses sportlichen Großereignisses und dies insbesondere bei eigenen Veranstaltungen oder geplanten Ausflügen zu berücksichtigen.