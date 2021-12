Umwelt-Einsatz der Grünen

Everswinkel

Unfassbar, was manche Leute in der freien Natur entsorgen.“ Reimund Wernery vom Ortsverband der Grünen zeigte sich ebenso entsetzt wie die anderen Mitglieder der Partei. Ratsherr Wernery waren bei einem Ausflug etliche gelbe Säcke an einem Fuß- und Reitweg zwischen Everswinkel und Raestrup aufgefallen.