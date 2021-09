Umzug war unvermeidlich

Vertreter des FDP-Ortsverbandes besuchten jüngst die Speditionsagentur Seiler am neuen Standort in Everswinkel.

2007 hat sich Thomas Seiler als gelernter Speditionskaufmann selbstständig gemacht und organisiert seither als Speditionsunternehmen mit seinem Team den Transport von unterschiedlichsten Waren und Gütern sowohl für Privatleute als für Industrie und Handel. „Der Beruf ist spannend und jeder Tag anders. Wir beauftragen europaweit den passenden Transporteur und erledigen den Auftrag gemäß den Vorgaben des Auftraggebers“, erklärte der Inhaber jüngst der FDP-Delegation.

„Auftraggeber, Frachtführer und wir als Spediteur profitieren davon, dass für die erteilen Transportaufträge termingerecht und verbindlich LKW-Laderaum zur Verfügung gestellt wird und beim Frachtführer Leerfahrten vermieden und Zusatzaufträge generiert werden, die die Auslastung auf den ohnehin rollenden LKW erhöht.“ Das sei „eine Win-Win-Situation für alle - auch für die Umwelt“, so David Peikert von der FDP.

Da die seinerzeit in Alverskirchen angemietete Bürofläche zu klein wurde, hat es den Alverskirchener Unternehmer nach Everswinkel verschlagen. „Wir wären liebend gerne in Alverskirchen geblieben, aber leider haben wir keine passenden Räumlichkeiten gefunden, und zu erwerbende Gewerbeflächen für eine eigene Immobilie sind einfach nicht verfügbar“, zeigte sich Seiler enttäuscht von der Ortsentwicklung der vergangenen Jahre. Er fühle sich aber in den neuen, modernen Räumlichkeiten in Everswinkel sehr wohl.

Ein Dilemma, mit dem die Vitus-Liberalen immer wieder konfrontiert würden. „Wir haben einfach zu wenig Flächen für Gewerbetreibende in beiden Ortsteilen“, bedauert Dagmar Brockmann. Von der modernen Ausstattung – auch in puncto Digitalisierung – konnten sich die Liberalen direkt überzeugen. „Wichtig ist für uns ein stabiles und schnelles Internet, und das haben wir hier vor Ort“, so Seiler zu den Vorzügen als Gewerbetreibender in Everswinkel. Mit dem eigens speziell programmierten Versand- und Frachtkostenrechner könne sich jedermann online schnell und einfach einen Preisüberblick verschaffen. „Hier sind wir mit Vorreiter in unserer Branche, die sich zunehmend digitalisiert.“ Seilers Wunsch: „Eine bessere Anbindung der Nachbargemeinden wie Telgte oder Sendenhorst durch den ÖPNV wäre gut.“