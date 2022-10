Unterwegs in geheimer Mission

Die Verbundschule in Everswinkel wurde während der Herbstferien zur Filmkulisse: Im Rahmen eines Film-Workshops gingt es um jugendliche Agenten, die von Wissenschaftlern aus der Zukunft beobachtet werden. Die Teilnehmer im Alter zwischen neun und 15 Jahre konnten so an einem eigenen Film mitwirken.

Auch in den diesjährigen Herbstferien war wieder ein Hauch von großem Kino im Vitus-Dorf bemerkbar, fand doch erneut ein Film-Workshop unter der Leitung von Carolin Wolff statt. Da sich dieses Angebot durchweg einer großen Beliebtheit erfreut, wurden einmal mehr zwei Gruppen gebildet. Der Film der trägt dieses Mal den Titel „In Geheimer Mission“.

In diesem Film geht es um eine Gruppe jugendlicher Agenten, die von Wissenschaftlern aus der Zukunft beobachtet werden. Dabei sieht die Forschergruppe sie aber nicht wie sie sind, sondern durch spezielle Brillen als Monster.

Eigene Tänze ausgedacht

Die Teilnehmer im Alter zwischen neun und 15 Jahre konnten so an einem eigenen Film mitwirken. Für die Umsetzung dachten sich die 14 Kinder einer Gruppe dann auch eigene Tänze aus, die von den „Peer Teamern“ unterstützt wurde. Diese „Peer Teamer“ seien von der Volkshochschule als Kooperationspartner neu eingeführt worden, um ehemalige Teilnehmer selber ins Geschehen mit einzubringen, so erzählte Carolin Wolf. So waren sie beispielsweise fürs Üben der Texte, fürs Schminken oder für die Hilfe beim Umziehen zuständig, berichteten zwei der Beteiligten, Christina Röttgerman und Theresa Ahlmann.

Die Dreharbeiten fanden für die Workshop-Teilnehmer in den Ferienwochen jeweils von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 16 Uhr statt. Außerdem berichtete Wolff, dass sie in der ersten Woche sogar noch den Feiertag genutzt hätten, da sonst vier Drehtage einfach zu wenig seien.

Film-Workshop für Kinder in Everswinkel, Herbstferien 2022. Foto: Foto: Hanna Folker

Die Idee zum Filmthema wurde einmal mehr von Wolff selbst entwickelt. Zusammen mit ihrem Team dreht sie den Film und schneidet ihn auch anschließend. Damit auch dies alles glatt von der Bühne geht, hatte das Team aus drei Personen plus drei „Peer Teamer“ einen Drehplan erstellt und versuchte mit dem, die Kinder in kleinere Gruppen aufzuteilen. Es gäbe auch Szenen, in denen alle Kinder zusammen seien, aber auf Dauer sei dies echt anstrengend, räumte sie ein. Leerlauf gab‘s aber nicht. So wurde etwa versucht, dass während des Drehs mit einigen Kindern die anderen auch beschäftigt waren; zum Beispiel mit der Probe von Tänzen.

Vier Wochen bis zur Fertigstellung des Films

Rund vier Wochen werden nun für die Bearbeitung und Fertigstellung des Films benötigt. Dann wird das von den Kindern und deren Familien sicher schon mit Spannung erwartete Filmwerk im Haus der Generationen vorgestellt.